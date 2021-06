Na Justiça pela CPI da covid









16/06/21 - 08:55:57

Por Adiberto de Souza *

Cansado de esperar pela instalação da CPI da Covid-19 na Câmara de Itabaiana, o vereador Marcos Oliveira (DEM) recorreu à Justiça. A exemplo do que fizeram alguns senadores, visando forçar o Senado a instalar comissão idêntica, o parlamentar itabaianense impetrou um mandado de segurança contra a recusa da Câmara Municipal. O demista e outros cinco vereadores assinaram o requerimento propondo a CPI para apurar como a Prefeitura de Itabaiana gastou os recursos destinados ao combate à pandemia do coronavírus. Tal qual Marcos Oliveira, o deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania) se dispôs a instalar na Assembleia Legislativa uma Comissão Parlamentar de Inquérito, porém, até agora, não conseguiu o número mínimo de assinaturas para iniciar as investigações. Há quem afirme que dificilmente isso ocorrerá, pois o governo conta a maioria no Parlamento e não tem interesse em detalhar como gastou os recursos destinados a enfrentar à pandemia. Misericórdia!

De volta à cadeia

A Câmara Criminal do Tribunal de Justiça derrubou, ontem, a liminar que concedeu prisão domiciliar ao empresário Rodrigo Rocha. Ele é acusado de ter assassinado a tiros o jovem Jorge Alexandre de Souza Santana. Após o crime, ocorrido em janeiro de 2020, na cidade de Lagarto, Rodrigo fugiu para só ser preso meses depois. O desembargador Osório de Araújo Ramos votou favorável à liminar, mas foi vencido pelos votos das desembargadoras Elvira Maria de Almeida e Ana Lúcia Freire de Almeida dos Anjos. Com esta decisão, o empresário voltará para uma penitenciária estadual. Então, tá!

Torrou nos cobres

A Petrobras finalizou a venda de sua participação de 50% no campo terrestre de Dó-Ré-Mi, localizado em Carmópolis. A transação rendeu a bagatela de US$ 37,6 mil à petrolífera. A estatal explicou que a operação está alinhada à estratégia de otimização de portfólio e à melhoria de alocação do seu capital, passando a concentrar os seus recursos em ativos localizados em águas profundas e ultra-profundas. Em outras palavras, a Petrobras quis dizer que está caindo fora de Sergipe. Misericórdia!

30% vacinados

Aracaju já vacinou 30% da população contra a convid-19, o que equivale a 201.249 pessoas. Somente ontem, 6.013 cidadãos e cidadãs acima de 51 anos de idade foram vacinadas contra o vírus. Nesta quarta-feira, receberão a vacina os residentes em Aracaju de 49 e 50 anos. A Prefeitura espera imunizar contra a convid-19 até o próximo domingo, todos os adultos com mais de 40 anos. Maravilha!

Deputado melhora

Uma boa notícia: o deputado estadual João Marcelo (PTC) apresentou melhora considerável da covid-19. Ele permanece internado no Hospital São Rafael, em Salvador, mas já deixou a unidade semi-intensiva e não está mais fazendo uso de cateter de oxigênio. João Marcelo é o 3º político de Sergipe que vai se tratar do coronavírus fora do estado. Antes dele, o senador Alessandro Vieira (Cidadania) e a deputada estadual Janier Mota (PL) foram se curar da doença no luxuoso Hospital Sírio Libanês, em São Paulo. Quem pode, pode!

Caiu fora do Cidadania

O empresário Nininho da Bolo Bom caiu fora do Cidadania, partido pelo qual disputou sem sucesso a Prefeitura de Lagarto. O fidalgo confessou que a sua decisão foi motivada pela forma como o advogado Itamar Santana conduz o partido: “Ele não pensa em agrupamento, não ouve ninguém e é muito contraditório entre o que fala e o que faz”, se queixa o empresário, que ainda não decidiu qual será a sua próxima morada partidária. Na disputa pela prefeitura lagartense, Nininho da Bolo Bom ficou na vice lanterna, com apenas 1.660 votos. Esta informação é do site O Lagartense!

Conversa com russos

O governador Belivaldo Chagas (PSD) se reuniu com o Fundo Soberano Russo para definir sobre a importação da vacina Sputnik V. Sergipe assinou contrato para adquirir cerca de 400 mil doses do imunizante russo contra a covid-19, porém a Anvisa só autorizou o estado a comprar o equivalente a 1% da população sergipana, o que significa 46 mil doses. O governador acredita que esta primeira remessa deve chegar em Sergipe no começo de julho próximo. Deus te ouça!

Fogão a lenha

E o deputado federal João Daniel (PT) está injuriado com o reajuste de 5,9% ao preço do gás de cozinha. O petista lamenta que o produto continue sendo reajustado mesmo depois de a Câmara Federal ter aprovado a chamada nova lei do gás. No entendimento do deputado, essas altas sucessivas vêm ocorrendo porque privatizaram as reservas de gás. Por conta dessa carestia, tem aumentado o número de famílias que substituiu o GLP pelo fogão à lenha. Tingo, lingo, tengo, meu papagaio!

Mau exemplo

E o ex-prefeito de Capela, Manoel Sukita (Republicanos), deu um péssimo exemplo ao gravar um vídeo desestimulando as pessoas a tomarem a 2ª dose da vacina AstraZeniva. Escornado numa cama e com a cara de bebê chorão, o dito cujo se queixava da febre e da dor de cabeça após receber a vacina contra a covid-19. Técnicos da Secretaria Estadual da Saúde se apressaram em pedir aos sergipanos que não deixem de tomar a 2ª dose do imunizante, pois apenas uma minoria sente os sintomas, tidos como normais. Será que Sukita não tem coisa melhor pra fazer? Marminino!

Invocado

Pichação num muro da avenida Tancredo Neves, em Aracaju: “O Brasil é o país onde a arte é crime e a corrupção é arte”. Vixe, Maria!

Recorte de jornal

Publicado no aracajuano Sergipe Jornal, em 28 de junho de 1932.

* É editor do Portal Destaquenotícias