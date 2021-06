Neto Batalha propõe atendimento preferencial a pacientes com fibromialgia









Em mais uma sessão virtual, o vereador Neto Batalha (PP) apresentou novo projeto de lei relacionado à saúde dos moradores de São Cristóvão. O parlamentar quer instituir o Dia Municipal da Fribromialgia, a ser comemorado em 12 de maio. A intenção é que empresas públicas e privadas sejam obrigadas a oferecer atendimento preferencial aos portadores da doença no município de São Cristóvão.

Segundo o vereador,

o projeto de lei representa o anseio de centenas de pessoas e seus familiares que buscam dar visibilidade a uma doença crônica causadora de dores intensas e transtornos físicos e até mentais.

Embora haja restrições impostas à qualidade de vida destes pacientes, a fibromialgia não foi contemplada no rol de pessoas com deficiência, conforme legislação atual. “Essa lacuna tem causado inúmeros problemas aos pacientes, sobretudo quando se fala na concessão de benefícios destinados às pessoas com deficiência, razão pela qual se torna a presente discussão”, explica o parlamentar.

Diante deste cenário, Neto Batalha ressalta a necessidade de criação do Dia Municipal da Fibromialgia em São Cristóvão. “Queremos fazer um trabalho de conscientização sobre a doença em geral, desde os principais sintomas até o tratamento adequado em nosso município. Neste contexto, surge a obrigatoriedade de oferecer atendimento prioritário a fim de minimizar o sofrimento destas pessoas”, esclareceu.

