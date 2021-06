NO MINISTÉRIO DA CIDADANIA, HELENO SILVA PEDE SOLUÇÃO PARA FILA DO BOLSA FAMÍLIA









16/06/21 - 17:02:06

Nesta quarta-feira, 16, o ex-deputado federal Heleno Silva (REPUBLICANOS) esteve no Ministério da Cidadania, em Brasília, para solicitar ao secretário-executivo Luiz Galvão que busque junto ao Governo Federal meios para zerar a fila de espera do Bolsa Família.

Atualmente, 1,5 milhão de brasileiros aguardam o cadastro para liberação do benefício. “Especialmente neste momento difícil que vivemos, o Bolsa Família é fundamental para garantir a sobrevivência de pessoas em situação de extrema pobreza.Temos que encontrar uma forma de zerar essa fila, que já conta com 1, 5 milhão de mães esperando o cadastro único, e garantir a inserção desses brasileiros no programa”, afirmou Heleno Silva.

Essa é a segunda vez que Heleno Silva trata do assunto em Brasília. No mês de abril, o ex-deputado federal esteve com o ministro da Cidadania, João Roma, e entre outros temas, destacou a importância do Bolsa Família e a necessidade