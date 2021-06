“Novo aeroporto será um marco fundamental da retomada econômica em Sergipe através do Turismo”, diz Belivaldo









Belivaldo Chagas se reuniu com representantes da Concessionária Aeroportos Nordeste do Brasil – Aena, que detalharam os investimentos da empresa para a reforma e ampliação do Aeroporto Santa Maria

Em reunião na manhã desta terça-feira, 15, com o governador Belivaldo Chagas, os representantes da Concessionária Aeroportos Nordeste do Brasil (Aena) detalharam o projeto de investimentos da empresa para reforma e ampliação do aeroporto de Aracaju.

“O novo aeroporto de Aracaju será um marco fundamental da retomada econômica em Sergipe através do Turismo. A modernização do prédio é essencial para que o nosso estado possa desenvolver todo o seu potencial turístico, especialmente, agora com a Orla Sul, a entrega do Centro de Convenções e as rotas criadas. Os estudos técnicos começam já neste mês e as obras devem ser iniciadas no segundo semestre de 2021 e início de 2022, coincidindo, se Deus quiser, com o processo de maior retomada das atividades no pós-pandemia”, ressaltou o governador.

Há previsão de realização de diversas melhorias, que incluem desde a ampliação do terminal à reforma no estacionamento. “O Governo de Sergipe fez a sua parte com obras no entorno do Aeroporto Santa Maria. A Prefeitura de Aracaju, também, está realizando adequações e promovendo o turismo, e agora com a concessionária iniciando efetivamente as melhorias estruturais, quem tem a ganhar é o povo sergipano, que terá mais emprego, renda e orgulho de um aeroporto à altura das suas atrações turísticas”, destacou Belivaldo.

Além do prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira, e do secretário estadual do Turismo (Setur), Sales Neto, estiveram presentes na reunião o presidente da Aena, Fernando Santiago Yus Saenz de Cenzano, o assessor Enrique Martin Ambrosio Merino, o gerente da Aena Aracaju, Wanderson Silva dos Santos, e o diretor de Operações, Infraestrutura e TI da empresa, Raul Moya.

Fonte e foto assessoria