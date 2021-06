PC PRENDE SUSPEITO DE ROUBOS PRATICADOS CONTRA MOTOTAXISTAS EM LAGARTO









16/06/21 - 06:22:34

Agentes da Delegacia Regional de Lagarto, com o apoio operacional das 1ª e 2ª Divisão da unidade policial, prenderam um homem de 26 anos de idade, em cumprimento a um mandado de prisão temporária expedido pela Justiça. Ele é suspeito de ter praticado cinco roubos contra mototaxistas de Lagarto. A detenção ocorreu nesta terça-feira (15).

Segundo a delegada regional, Michele Araújo, o suspeito também é investigado por outra ocorrência em um estabelecimento comercial, sendo que o primeiro roubo ocorreu em 19 de novembro de 2020 e, o mais recente, em 03 de junho de 2021. Nós identificamos um padrão de ação com alvos específicos, que eram majoritariamente mototaxistas do município de Lagarto”, detalhou.

“O modus operandi se repetia e consistia em solicitar o transporte com os profissionais tendo como destino a zona rural do município. Durante o trajeto, em regiões mais afastadas da presença de pessoas, o suspeito anunciava o assalto e subtraía a motocicleta desses trabalhadores”, complementou Michele Araújo.

Com a investigação da Polícia Civil, foi representada a prisão do suspeito à Justiça, que, acolhendo o pedido, a decretou. Os diversos inquéritos policiais instaurados serão concluídos no prazo de 30 dias e, após isso, serão remetidos ao Poder Judiciário e Ministério Público Estadual.

Fonte e foto SSP