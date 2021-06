Prefeitura de Aracaju e Exército brasileiro firmam parceria para instalação de novo drive-thru na zona Norte da capital









16/06/21 - 13:13:06

Aracaju contará com mais um drive-thru para a vacinação contra a covid-19. Fruto de uma parceria entre a Prefeitura de Aracaju e o Exército, o novo posto itinerante será instalado na zona Norte da capital, na sede do 28° Batalhão de Caçadores, ampliando ainda mais a imunização dos aracajuanos. Todos os detalhes para a montagem da unidade foram alinhados na manhã desta quarta-feira, 16, em reunião entre o prefeito Edvaldo Nogueira, o comandante do Batalhão, tenente coronel Marco Aurélio Magalhães, e a secretária da Saúde de Aracaju, Waneska Barboza. A previsão é de que o drive comece a funcionar na próxima semana.

“As Forças Armadas têm nos ajudado de maneira significativa nas ações de enfrentamento à pandemia, e, agora, iniciaremos mais este trabalho, ampliando ainda mais a vacinação para os aracajuanos. Fizemos a solicitação ao tenente coronel Magalhães e fomos prontamente atendidos. Já está tudo definido e nos próximos dias o drive estará funcionando lá no 28BC. Será um apoio fundamental”, destacou o prefeito.

O comandante do 28º Batalhão de Caçadores, coronel Magalhães, enfatizou que “o apoio direto na vacinação contra a covid-19 é mais uma ação que será realizada em parceria com a Prefeitura”. “Estamos prontos para ajudar, como sempre fizemos. As Forças Armadas em Sergipe, tanto o Exército, quanto a Marinha e Aeronáutica, têm apoiado diversas atividades, como a entrega dos kits de alimentação da Prefeitura, entre outras campanhas diversas, sempre buscando ajudar a população”, afirmou o coronel.

A secretária da Saúde, Waneska Barboza, informou que as equipes se reunirão nos próximos dias para alinhar a logística de montagem e funcionamento do novo drive. “Vamos nos reunir para alinhar a logística e organizar o treinamento das equipes para que a gente possa disponibilizar o drive da região Norte, na próxima semana. A ideia é que ele seja mais um ponto de apoio da Prefeitura na vacinação contra a covid-19 e que ele permaneça no local enquanto houver a necessidade de imunização da população”, detalhou Waneska.

Foto Ana Lícia Menezes/PMA