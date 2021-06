São Cristóvão vacina a população contra a covid-19 nas UBS









16/06/21 - 12:33:45

A vacinação contra a covid-29 está sendo realizada nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) de São Cristóvão. A vacinação ocorre todos os dias, de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 13h às 16h.

A mudança das escolas para as UBS como pontos de vacinação ocorre junto à ampliação das faixas etárias, que seguem um calendário específico com previsão de liberação de uma idade idade por dia.

O calendário de vacinação estabelece uma previsão de ampliação de acordo com a chegada de novos lotes da vacina.

Confira os pontos de vacinação:

📍Pontos com vacina de segunda a sexta:

– UBS Masoud Jalali (Rosa Elze);

– UBS Mariano Nascimento (Rosa Maria);

– Escola Glorita Protugal (Eduardo Gomes);

– UBS Jairo Teixeira (Centro);

– UBS Irônia Maria Aragão (Romualdo Prado);

– UBS Sinval José de Oliveira (São Gonçalo);

– UBS Raimundo Aragão (Divineia);

– CAPS Valter Correia (Alto da Divineia);

– CAPS João Bebe Água (Rosa Maria).

📍Pontos com vacina segunda, quarta e sexta:

– EMEF Raimundo Francisco dos Santos (Luiz Alves) UBS Antônio Florêncio (Tijuquinha)

Documentação necessária:

Comprovante de residência no nome da pessoa que vai ser vacinada ou no nome de alguém que possa comprovar vínculo (pai, mãe, esposo, esposa), qualquer comprovante de residência, podendo ser contrato de aluguel, identidade, CPF ou cartão do SUS.

Nos povoados haverá vacinação volante conforme programação da equipe de saúde do território.

Fonte assessoria