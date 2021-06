UFS promove projeto “Travessias” com o curso de formação em audiovisual para docentes









16/06/21 - 10:11:15

“Travessias: Cinema, Educação e Direitos Humanos na rede básica de ensino de Sergipe”. Esta é a temática do curso de formação em audiovisual para docentes, agentes escolares e interessados pelo assunto.

O projeto faz parte do Programa Interdisciplinar de Cinema -Educação (NICE), da Universidade Federal de Sergipe (UFS) e terá início no próximo sábado, dia 19 de junho. Os encontros acontecerão de modo remoto quinzenais, das 9h às 12h.

Segundo o integrante do NICE, Diogo Teles, o projeto tem o objetivo de “promover a formação continuada de docentes, gestores e agentes escolares da rede pública e ensino fundamental no campo da cultura audiovisual, suas linguagens e tecnologias, em projetos educativos, dialogando com a diversidade e com os direitos humanos”. comenta.

O curso será dividido em quatro módulos: Cultura Audiovisual e Linguagem; Cineclubismo; Tópicos em Cinema, Educação, Diversidade e Direitos Humanos e Fazer cinema nas escolas – dispositivos fílmicos. Cada módulo terá duração de 15h, entre atividades síncronas e assíncronas. A formação tem carga horária de 60h e os inscritos receberão certificados, desde que tenham frequência ao menos de 75% .

Inscrições

Os interessados devem se inscrever até o dia 18 de junho, no site www.sigaa.ufs.br, clicar na aba “Extensão”, depois em “Acesso a Área de Inscritos em Eventos”, fazer login, clicar em “Cursos e Eventos Abertos”, selecionar o curso pelo título e confirmar inscrição. “Caso ainda não tenha conta na plataforma, é possível se vincular clicando em “Ainda não possuo cadastro”. E atenção, para realizar a inscrição, é indispensável anexar um documento, redigido pelo próprio interessado, informando a escola que faz parte, a função que exerce e um breve texto destacando suas motivações para fazer o curso”, enfatiza Diogo.

O projeto “Travessias”

A proposta integra o projeto “Cinema, Educação e Direitos Humanos: formação continuada para a construção de políticas públicas na rede básica de ensino de Sergipe”, conhecido pelo nome de “Travessias”. O projeto foi construído pelo Programa Interdisciplinar de Cinema-Educação (NICE) e aprovado no edital no 02/2020 da Fundação de Apoio à Pesquisa e à Inovação Tecnológica do Estado de Sergipe (FAPITEC/SE), vinculada à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia (SEDETEC), em parceria com a Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (SEDUC) do estado de Sergipe.

Coordenado pelas professoras da UFS, Dra. Maria Beatriz Colucci e a Dra. Karliane Macedo Nunes, o projeto tem o objetivo de desenvolver uma pesquisa-ação por meio da formação audiovisual de professores da rede básica, voltada para os direitos humanos e as “diversidades na (e para além da) educação”, e a implementação de cineclubes permanentes e de oficinas de criação audiovisual, de modo a subsidiar políticas públicas para a rede básica de ensino do estado de Sergipe.

A atuação acontece junto ao Colégio Estadual Juscelino Kubitschek e a Escola Estadual Zumbi dos Palmares, ambas localizadas no município de Nossa Senhora do Socorro e envolvendo turmas dos oitavo e nono anos do ensino fundamental.

Criado em julho de 2018, o Programa Interdisciplinar de Cinema-Educação (NICE) da UFS é um programa setorial de extensão que funciona também como um grupo permanente de estudos, pesquisas e trabalhos com professores e estudantes da rede pública que possibilita troca de experiências e formação continuada sobre cinema e educação.

O NICE integra professores e estudantes do Programa de Pós-graduação Interdisciplinar de Cinema (PPGCINE) e do Departamento de Comunicação Social (DCOS), além de discentes do Curso de Cinema e Audiovisual e do Mestrado em Cinema e Narrativas Sociais do PPGCINE.

Com vários projetos e parcerias em andamento, o NICE vem se consolidando enquanto uma referência, em Sergipe, na formação continuada em cinema-educação, com foco especial nas escolas públicas.

Ascom PPGCINE