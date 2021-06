Ulices Andrade não descarta de disputar o Governo mas só trata disso em 2022









O conselheiro Ulices Andrade está conversando intensamente com lideranças políticas do interior sobre as eleições estaduais de 2022, em que seu nome é citado como candidato a governador. Ulices confirmou as conversas, mas disse que “na realidade tenho sido procurado por essas pessoas interessadas em sentir e ouvir minhas opiniões do que penso de uma possível candidatura”.

Ulices Andrade tem tido que não trata dessa questão de eleições em 2021 e se pensar em ser candidato ” antes de qualquer gesto político eu me afasto do Tribunal de Contas do Estado (TCE), porque sei das minhas responsabilidades e não posso fazer política enquanto lá estiver como membro titular”.

Nas conversas com as lideranças, Ulices tem dito também que se for candidato a governador gostaria muito de contar com o apoio de todos eles: ” mas não estou decidido ainda a ser candidato. Não sei se o grupo e o governador também me indicariam e depois acho que esse não é o ano de se decidir candidatura, é ano de se discutir”. Ulices continua: “primeiro porque temos um adversário a vencer que é a pandemia, e depois seria extremamente inoportuno o governador lançar candidato em 2021 um ano antes das eleições. Acho muito temerário e entendo que esse assunto só deve ser tratado depois de dezembro”.

Ulices diz que não descartou ser candidato, ” só que esse assunto não trato em 2021. Depois que a gente passar desse ano, depois que a gente vencer essa pandemia e tiver todo mundo vacinado, já mais controlada sobre o domínio dos profissionais da saúde, pode se falar em candidatura. Eu pessoalmente foi provocado por essas pessoas mas continuo com esse mesmo pensamento”.