Unimed Sergipe alerta clientes contra golpes de boletos falsificados

16/06/21 - 15:41:49

Segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), nos últimos meses, o número de golpes financeiros cresceu 45%. Tornando-se recorrente, o golpe do boleto falso é uma realidade de muitas empresas. Por isso, para que não caiam em golpes de boletos falsificados, a Unimed Sergipe orienta seus clientes a como agir diante do recebimento e pagamentos de seus boletos.

De acordo com o diretor administrativo da Unimed Sergipe, o médico Alvimar Moura, uma atitude que deve ser adotada é a verificação da linha digitável do documento, que deve ser iniciada com o código do Banco Cooperativo Sicredi, que é 748. Caso o código esteja diferente, o pagamento não deve ser efetuado e o beneficiário deve entrar em contato imediatamente com o SAC da Unimed Sergipe, pelo telefone 08007040111.

O diretor explica ainda que os últimos números do código de barras devem ser idênticos ao valor do documento. “Se o valor da cobrança não coincidir com a última numeração do código, é bem provável que o boleto seja falso. Outra orientação é verificar se seus dados estão corretos, como nome completo, CPF, endereço e valores”, alerta Alvimar.

Para garantir a autenticidade do boleto, o beneficiário deve conferir também os seguintes dados: Razão Social, CNPJ e Endereço (Unimed Sergipe – 13.360.276/0001-22 – Rua Socorro, 100 São José), disponibilizados no boleto.

“É muito importante ter atenção na hora de realizar o pagamento do boleto bancário. Uma alternativa é realizar os pagamentos por aplicativos de Banco e Internet Banking, já que assim é possível conferir os dados de quem receberá o crédito antes de finalizar o pagamento”, reforça o diretor.

Outra instrução do diretor administrativo é não pagar os boletos com descontos ou abatimentos, sem que a negociação tenha ocorrido com a Unimed Sergipe e, principalmente, o pagamento de boletos impressos. “Evite a impressão de boleto. É muito comum golpistas utilizarem softwares específicos para conseguir fraudar o documento no momento da impressão. Caso opte por imprimir, o cliente deve manter o antivírus do computador sempre atualizado para evitar cair nesse tipo de golpe”, orienta Alvimar Moura.

Atualmente, os boletos da Unimed Sergipe estão sendo disponibilizados para os clientes de diversas formas, como elenca a coordenadora de atendimentos da Unimed Sergipe, Ísis Harpya.

“Disponibilizamos de forma física, sendo enviados na residência do beneficiário; por e-mail, quando solicitado pelo cliente; via Portal do Beneficiário, Aplicativo Unimed Sergipe e também é feito o envio de código de barras por mensagem de texto SMS. Em caso de dúvidas, a orientação é entrar em contato com a Unimed Sergipe através do número 08007040111”, esclarece a coordenadora.

Fonte e foto assessoria