VACINA CONTRA COVID-19 EM ARACAJU: VEJA QUEM PODE SER VACINADO HOJE









16/06/21 - 05:49:02

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Aracaju dá continuidade nesta quarta-feira (16) a vacinação contra o coronavírus. Serão vacinados os residentes em Aracaju de 50 e 49 anos. Já na quinta-feira (17), serão imunizadas as pessoas de 48 e 47, e na sexta-feira (18), as que possuem 46 e 45 anos.

A vacinação em Aracaju iniciou no dia 19 de janeiro, com profissionais de saúde da linha de frente e idosos de instituições de longa permanência.

O calendário atual para o público geral é o seguinte: 16 de junho, 49 e 50 anos; 17 de junho, 47 e 48 anos; 18 de junho, 45 e 46 anos; 19 de junho: 43 e 44 anos; 20 de junho, 41 e 42 anos; 21 de junho, 40 anos.

Locais de vacinação

Atualmente, o público-alvo conta com 25 pontos de vacinação, sendo 17 Unidades Básicas de Saúde (UBSs), seis instituições de ensino, a Estação Cidadania (Bugio) e o drive na Sementeira. Nas UBSs, são ofertadas duas equipes de segunda a sexta-feira e três aos finais de semana, das 8h às 16h. Já nos demais pontos, quatro equipes de vacinação atuam diariamente, no mesmo horário das UBSs, com exceção do drive, que fica aberto até as 17h.

UBS Santa Terezinha (Zona de Expansão); UBS Marx de Carvalho (bairro Ponto Novo); UBS Cândida Alves (rua São João); UBS Adel Nunes (bairro América); UBS Amélia Leite (bairro Suíssa); UBS Joaldo Barbosa (bairro América); UBS Manoel de Souza Pereira (bairro Jabotiana); UBS Anália Pina (conjunto Almirante Tamandaré); UBS Roberto Paixão (bairro 17 de Março); UBS Edézio Vieira de Melo (bairro Siqueira Campos); UBS Oswaldo e Souza (bairro Getúlio Vargas); UBS Hugo Gurgel (bairro Coroa do Meio); UBS Eunice Barbosa (bairro Porto Dantas); UBS Celso Daniel (bairro Santa Maria); UBS Augusto Franco (bairro Farolândia); UBS João de Oliveira Sobral (bairro Santos Dumont); e UBS Carlos Hardman (bairro Soledade).

A primeira dose também poderá ser tomada em um dos sete pontos fixos, nos seguintes locais: Colégio CCPA (bairro Grageru); Centro Educacional Futuro Feliz (bairro 18 do Forte); Estação Cidadania (bairro Bugio); Universidade Tiradentes – UNIT (bairro Farolândia); Centro Educacional Professor José Sebastião dos Santos – CEPJSS (avenida Augusto Franco); e Faculdade Pio X (avenida Tancredo Neves), além do auditório da Escola Municipal Presidente Vargas, bairro Siqueira Campos. Assim como no Parque da Sementeira, para receber a imunização na Emef Presidente Vargas, é necessário realizar cadastro no site “VacinAju” e aguardar liberação do código autorizativo.