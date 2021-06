Vigilância Sanitária realiza ação com estudantes do ensino fundamental









A Secretaria de Estado da Saúde (SES), por meio da Vigilância Sanitária estadual, realizou na manhã desta quarta-feira, 16, uma rodada de conversa com estudantes do primeiro e segundo anos do Ensino Fundamental do Colégio Amadeus. Na pauta, informações tranquilizadoras sobre a pandemia, com o objetivo de auxiliar a garotada a atravessar esse momento de crise sanitária e o reforço da importância dos cuidados com a higienização individual.

A mensagem de que a pandemia vai passar e trazer de volta a normalidade foi o tom da conversa liderada pela gerente de Engenharia e Arquitetura da Vigilância Sanitária, Flávia Almeida, que aprovou o conhecimento dos garotos sobre vírus, vacina e protocolos sanitários. “Ficamos satisfeitos com a interação das crianças, suas colocações e questionamentos, o que nos dá a certeza de que elas estão sendo bem preparadas pela escola”, disse a gerente.

A receptividade da comunidade escolar atesta o acerto da iniciativa da Vigilância Sanitária. “Entendemos que esta é uma ação indispensável para trazer tranquilidade aos nossos estudantes, por isso é que solicitamos a inclusão do Colégio Amadeus no projeto”, declarou o diretor Pedagógico, professor Renir Damasceno, salientando que as crianças estão respondendo muito melhor aos protocolos sanitários do que a gente pensava.

A coordenadora de Educação Infantil e do Primeiro Ano do Ensino Fundamental, Cristina de Oliveira Prado, destacou o potencial das crianças como transmissores de informações. “Esta é uma ação importantíssima, considerando esse cenário em que todos estão tão aflitos e cheios de temor. Então, trazer essa tranquilidade é essencial para as nossas crianças, que multiplicarão as informações com suas famílias, coleguinhas, vizinhos e todos com quem eles convivem”, disse.

