Abertura de empresas: Sergipe é o estado mais rápido do Nordeste









17/06/21 - 08:00:24

Tempo médio para se abrir uma empresa é de 1 dia e 12 horas

De janeiro a abril deste ano, empresários e contadores levaram em média 1 dia e 12 horas para abrir uma empresa em Sergipe. O estado que apresentou um aumento de 58% em novas constituições em comparação com o mesmo período do ano anterior, também foi destaque como estado mais rápido da região Nordeste para se abrir uma empresa no primeiro quadrimestre do ano. Os dados podem ser verificados no Mapa de Empresas.

Sergipe tem se destacado desde o ano passado quando, por meio da análise da Receita Federal, ocupou o primeiro lugar no ranking de estado mais rápido do país. Ainda, em Janeiro de 2021, destacou-se mais uma vez mantendo a primeira colocação na mesma categoria com um dos menores tempos de registro: 8 horas – ou seja, a Junta Comercial de Sergipe (Jucese) levou em média, naquele mês, menos de 10 horas para abrir e registrar uma empresa na sua base de dados.

Em âmbito nacional, Sergipe ocupa o segundo lugar no ranking de menor tempo segundo dados publicados pelo Governo Federal no boletim do primeiro quadrimestre, mas permanece sendo o mais rápido em tempo de registro. O Distrito Federal ocupou o primeiro lugar com a diferença de apenas uma hora no tempo médio.

“O Governo do Estado tem buscado diversas melhorias para tornar mais rápido e menos burocrático o processo de novas constituições para quem deseja empreender em Sergipe. Em janeiro, o tempo médio de registro realizado pela Junta Comercial foi de 8 horas, o menor do país, mas precisamos melhorar o índice de viabilidade de localização realizada pelas prefeituras”, afirma Marco Freitas, presidente da Jucese.

Entre os estados mais rápidos para se abrir uma empresa no Nordeste estão: Sergipe, Rio Grande do Norte e Alagoas.

Fonte: Midiando Comunicação