Barra dos Coqueiros promove live solidária ‘Arraiá da Barra’

17/06/21 - 10:09:18

Os festejos juninos não passarão em branco no município de Barra dos Coqueiros, em tempos de pandemia da Covid19 foi preciso se adaptar às mudanças, sem perder jamais a tradição do povo barracoqueirense de celebrar o São João. Por isso, a prefeitura de Barra dos Coqueiros, através da Secretaria de Cultura realiza a live solidária “Arraiá da Barra”, no dia 27, a partir das 19h.

A live será apresentada pelo humorista sergipano, Ramon Coxinha e contará com as seguintes atrações: Adalgiza, Bete Evany, Deya Queiroz, Bonde do Cebolaço, Elisson Leite, André Novaes, Gilvan do Rojão e Forró do Vips. Além disso, o Arraiá da Barra terá participações especiais de Forró Brasil, Mimi do Acordeon, Natanzinho Lima, Alvinho Lima, Liene Show, Alê Feraz, Thiago Aquino e Dedé Brasil.

“Procuramos fortalecer e manter as tradições culturais dos cidadãos barracoqueirenses como alternativa de entretenimento e integração da população. Visto que essa comemoração é tradicional na nossa cidade, o São João da Barra ao longo dos anos sempre atraiu milhares de pessoas. E pelo segundo ano consecutivo, por conta do cenário pandêmico, a festa será online. A realização da Live Solidária Arraiá da Barra 2021 atrairá não somente a população de nosso município, mas também das cidades circunvizinhas que poderão participar de nossas festividades por meio das redes sociais, em busca de lazer e entretenimento”, enfatiza o secretário de Cultura, Diego Araújo.

Anote na agenda e não perca nem um minuto do São João de alegria e paz no “Arraiá da Barra”. Curta a festa no conforto do lar. Compre pé de moleque, amendoim, prepare a canjica, cozinhe o milho e organize as bebidas que a festa terá duração de mais de três horas de muito forró. O Arraiá será transmitido pelo youtube da Prefeitura de Barra dos Coqueiros.

