Bombeiros combatem 2 incêndios em edificações na capital









17/06/21 - 16:35:07

O Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe (CBM/SE) atendeu dois incêndios em edificações em Aracaju, nas últimas 24 horas. O primeiro foi por volta das 16h dessa quarta-feira, 16, e atingiu o segundo pavimento de uma residência localizada na travessa São João, no bairro Santo Antônio. O segundo, foi registrado por volta das 2h30 da madrugada desta quinta-feira, 17, e atingiu o home office (escritório) de uma residência em um condomínio de alto padrão no bairro Aruanda, também na capital.

De acordo com o oficial comandante das equipes de plantão no Quartel Central, tenente Fabiano Queiroz, em ambas as ocorrências a guarnição fez o combate direto às chamas com uso de água.

“Na ocorrência do bairro Santo Antônio, o fogo atingiu três quartos, a sala e parte do telhado. Já no caso do incêndio na residência do bairro Aruanda, o fogo ficou restrito a um escritório que funcionava no local. Em ambos os casos não houve registro de vítimas”, explicou o tenente Queiroz.

Fonte: ASCOM CBM/SE