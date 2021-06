CRP19 envia ofício para 14 secretarias de saúde pleiteando imunização de profissionais









17/06/21 - 07:36:28

O Conselho Regional de Psicologia de Sergipe enviou, na segunda,14, e terça-feira, 15, ofício às Secretarias Municipais de Saúde de diversos municípios com o intuito de buscar informações acerca da vacinação de profissionais da Psicologia nas respectivas localidades.

O documento enviado para as Secretarias Municipais de Saúde de Amparo de São Francisco, Arauá, Barra dos Coqueiros, Canindé do São Francisco, Carira, General Maynard, Indiaroba, Itabaiana, Lagarto, Nossa Senhora da Glória, Nossa Senhora das Dores, Nossa Senhora do Socorro, Pedra Mole e São Cristóvão pontua o empenho na vacinação dos profissionais de saúde no município, em especial psicólogas e psicólogos que já receberam ao menos a primeira dose dos imunizantes contra a Covid-19 e pleiteia a imunização de todos profissionais que atuam em diversos locais em atendimento à população.

O CRP19 justifica em ofício a necessidade de priorizar psicólogas e psicólogos na campanha de vacinação contra Covid 19 com base no Plano Nacional de Imunização (PNI), do Ministério da Saúde.

“A vacinação de psicólogas/os é urgente, visto que a categoria profissional que compõe este Conselho se encaixa como ‘profissional de saúde’ e foi inserida nos ‘grupos prioritários'”, informa o Conselheiro Presidente, Naldson Melo.

“A atuação dos profissionais da psicologia está relacionada à promoção de saúde em suas diversas vertentes, seja no âmbito hospitalar, da assistência social, clínica, escolar, organizacional, do esporte, do trânsito, da área jurídica, incluindo as psicólogas que realizam atendimento remoto/online devido à insegurança de atuar de forma presencial. A interação da psicóloga com pacientes, usuários e/ou pacientes pode proporcionar a contaminação tanto de quem exerce o papel profissional quanto da pessoa atendida e dos seus acompanhantes/responsáveis, independente do contexto de trabalho”, completa.

SMS Aracaju

No dia 8 de junho, o CRP19 enviou ofício à Secretaria de Saúde de Aracaju, solicitando informações sobre ofício de 30 de março de 2021, no qual buscava respostas acerca dos critérios utilizados para o processo seletivo implantado para aprovação das profissionais já inscritas, assim como a quantidade de profissionais psicólogos já vacinados pelo município. Naquele ofício, o CRP19 solicitou a reabertura do cadastro para vacinação dos profissionais de saúde encerrado em 18 de maio, que incluía psicólogas e psicólogos, pois muitos profissionais não tinham feito cadastramento por questões relacionadas à atuação profissional recente, ao fato de ter adoecido de Covid-19 e ter aguardado o prazo para vacinação, e reprovações de cadastro mesmo com documentos comprobatórios. Além disso, solicitou à Secretaria o acolhimento de uma lista de psicólogas/os atuantes, registradas/os e adimplentes para liberação do código de vacinação.

Assessoria de Comunicação | CRP1