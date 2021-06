ENERGISA REALIZA A DOAÇÃO DE 120 GELADEIRAS PARA CONSERVAR VACINAS EM SE









17/06/21 - 05:19:41

Além de Aracaju, outros 62 municípios serão beneficiados

A Energisa Sergipe entregou, nesta quarta-feira (16), 120 geladeiras para as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de 63 municípios sergipanos. A iniciativa faz parte da atuação da Energisa através do movimento Unidos pela Vacina e tem como propósito auxiliar as cidades, destinando equipamentos que serão utilizados nas unidades de saúde para a conversação local de vacinas contra a Covid-19.

A entrega das geladeiras ocorreu na sede da Energisa Sergipe, em Aracaju, com a assinatura do Termo de Doação pelo presidente do Conselho de Secretários Municipais de Saúde em Sergipe (Consems), Enock Luiz Ribeiro.

O diretor-presidente da Energisa Sergipe, Roberto Carlos Currais, explica que a distribuidora realizou um levantamento junto às prefeituras e representantes dos municípios onde está presente, para a disponibilização das geladeiras. A ação reflete o compromisso da empresa em contribuir para acelerar os trabalhos de imunização a fim de conter a Covid-19 no Brasil.

“Sabemos que a vacinação é fundamental para a sociedade e o nosso desejo é que todos sejam vacinados o quanto antes, para poderem retomar as suas atividades com saúde e segurança. Por isso, ao doar as geladeiras, nossa intenção é ajudar neste processo e, principalmente, garantir que não haja desperdício de doses por falta de conservação no local durante a aplicação diária na população ”, enfatiza Roberto Currais.

Desde abril, a Energisa Sergipe integra o movimento Unidos pela Vacina e disponibilizou R$120 mil em equipamentos com eficiência energética para a conservação de vacinas. A disponibilização de equipamentos faz parte do Programa de Eficiência Energética, da Energisa, regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), que prevê a substituição de aparelhos antigos por novos, aptos ao consumo mais eficiente de energia elétrica. Além disso, a empresa também contribui com outras iniciativas, a exemplo da doação de cestas básicas para famílias em situação de vulnerabilidade social no estado.

As geladeiras simbólicas foram entregues ao presidente do Conselho de Secretários Municipais de Saúde de Sergipe (Consems), Enock Luiz Ribeiro da Silva, que enfatizou a importância da doação para as UBSs. “Estamos recebendo da Energisa 120 geladeiras que serão destinadas para 63 municípios no estado de Sergipe. Nós precisamos muito desta contribuição que vai ajudar na conservação das vacinas”.

Movimento Unidos pela Vacina

O Unidos pela Vacina é um movimento que reúne centenas de entidades, empresas, associações e ONGs, unidas por um único propósito: tornar viável vacinar todos os brasileiros até setembro deste ano. A mobilização surgiu por iniciativa do Grupo Mulheres do Brasil, liderado pela empresária Luiza Helena Trajano, para engajar a sociedade, em conjunto com o empresariado de todo o Brasil.

Sobre a Energisa

Com 116 anos de história, o Grupo Energisa é o maior privado do setor elétrico com capital nacional e também o maior na Amazônia Legal. Uma das primeiras empresas a abrir capital no Brasil, a companhia controla 11 distribuidoras em Minas Gerais, Paraíba, Rio de Janeiro, Sergipe, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins, São Paulo, Paraná, Rondônia e Acre. Com receita líquida anual de R$ 18 bilhões (2020), o Grupo atende a 8 milhões de clientes (o que representa uma população atendida de mais de 20 milhões de pessoas) em 862 municípios de todas as regiões do Brasil, além de gerar cerca de 20 mil empregos diretos e indiretos.

Com a missão de transformar energia em conforto, desenvolvimento e oportunidades de forma sustentável, responsável e ética, a Energisa atua com um portfólio diversificado que engloba distribuição, transmissão, serviços para o setor elétrico (Energisa Soluções), serviços especializados de call center (Multi Energisa), comercialização de energia (Energisa Comercializadora), soluções em energias renováveis (Alsol) e agora a fintech Voltz, que entra no mercado de contas digitais.

Foto ssessoria

Por Adriana Freitas