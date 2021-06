FÁBIO HENRIQUE COBRA AVALIAÇÃO DO PROJETO DE LEI PARA DOAÇÃO DE MÁSCARAS









O deputado federal Fábio Henrique (PDT) retornou á Tribuna da Câmara, no início da noite de quarta (16), para defender o seu Projeto de Lei (PL 2130/2021) que propõe a distribuição gratuita de máscaras pelo Sistema Único de Saúde – SUS. De acordo com o deputado, a doação das máscaras tem caráter econômico e educativo.

“Já temos mais de 17 milhões de pessoas contaminadas pelo Covid-19 e estamos nos aproximando, lamentavelmente, de 500 mil brasileiros que morreram com essa doença. E a PL 2130/2020 permitirá a distribuição de máscaras para a população, principalmente para a mais pobre. Essa doação permite que as pessoas economizem e incentivará o uso de máscaras”, explicou o deputado sergipano.

Fábio Henrique defendeu que essa seria uma campanha no estilo a de combate a AIDS. “Já vivemos isso no Brasil quando da contaminação do HIV, da AIDS, me que o Governo Federal passou a distribuir preservativos. Isso fez com que as pessoas usassem e reduzisse a contaminação. A minha PL tem esse mesmo objetivo, defendeu.

Alerta

O deputado Fábio Henrique chamou atenção para que não considerem a Pandemia do Covid-19 uma atividade política. Disse ele: “costumo dizer que a pessoa gosta do que quer, goste do político que você quiser gostar, é um direito democrático que lhe assiste; mas, pelo amor de Deus, não ouça o conselho daqueles que dizem que não há mais necessidade de utilizar máscaras. O ritmo da vacinação no nosso país ainda é muito lenta”!

