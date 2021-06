Governo libera a abertura do comércio aos sábados e proíbe eventos juninos no Estado









17/06/21 - 18:17:42

O governador Belivaldo Chagas se reuniu nesta quinta-feira (17) com o Comitê Técnico-Científico e de Atividades Especiais (Ctcae), no Palácio dos Despachos, para avaliar o cenário epidemiológico do estado. Após a reunião, ficou definido que o comércio da Grande Aracaju e dos municípios de Estância, Lagarto e Itabaiana podem funcionar normalmente aos sábados.

Fica mantido o toque de recolher das 22h às 5h entre quinta-feira e sábado, assim como os pontos facultativos dos dias 24 e 29 próximos, datas comemorativas de São João e São Pedro.

Também ficou decidido que nos dias 24 e 29 de junho, dias de São João e São Pedro, será ponto facultativo no estado, mas com a limitação de funcionamento de serviços não essenciais e o fechamento de praias, assim como já acontece aos domingos.

A proibição de realização de eventos no período junino, incluindo confraternizações, blocos, apresentações musicais, shows e similares, com ou sem comercialização de ingressos, em ambientes públicos ou privados e independentemente do número de pessoas também está mantida.