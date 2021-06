Ipesaúde lança contato via WhatsApp para marcação de consultas internas









17/06/21 - 13:18:58

Para ter acesso a mais essa modalidade de atendimento, basta mandar um “oi” no WhatsApp do (79) 9 8810-2828 ou entrar no www.ipesaude.se.gov.br

Mais um canal de atendimento foi lançado pelo Instituto de Promoção e de Assistência à Saúde de Servidores do Estado de Sergipe (Ipesaúde). A partir de agora, todos os beneficiários podem entrar em contato com o sistema de agendamento de consultas e informações diversas através do WhatsApp, no (79) 98810-2828.

A iniciativa faz parte do conjunto de medidas do Ipesaúde, que já contempla o acesso do beneficiário para as mesmas solicitações, por meio do ChatBox, no www.ipesaude.se.gov.br , e o 3226-2828.

Das 7h às 18h, Além do agendamento para consultas internas em diversas especialidades, atendimento poderá esclarecer dúvidas frequentes, a exemplo de:

Como faço para dar entrada em autorização de consultas externas;

Quais os médicos por especialidade na sede da unidade;

Como faço para saber a lista de clínicas credenciadas;

Qual o prazo de validade de uma guia de autorização.

Em posse dessas informações, o beneficiário poderá buscar os caminhos para sanar sua demanda, como buscar a clínica para dar entrada em procedimentos, acessar o site do Ipesaúde para agendar atendimento administrativo ou se dirigir ao Portal do Beneficiário para outros serviços.

Importante reforçar que não é possível dar entrada, agendar ou realizar qualquer outro procedimento diferente do indicado.

Para ter acesso a mais essa modalidade de atendimento, basta mandar um “oi” no WhatsApp do (79) 9 8810-2828 ou entrar no www.ipesaude.se.gov.br e clicar no ícone referente ao aplicativo em questão na barra de abas na parte superior direita do site.

Fonte e foto assessoria