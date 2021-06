Laboratório Central de Biomedicina da Unit disponibiliza atendimentos para o SUS









17/06/21 - 05:28:14

Além de oferecer serviços para pacientes de operadoras de saúde, 90% dos atendimentos do UnitLab são voltados para o Sistema Único de Saúde (SUS).

Com mais de 5.500 atendimentos de janeiro a maio deste ano, o Laboratório Central de Biomedicina da Universidade Tiradentes (UnitLab) vem investindo constantemente em tecnologia e qualificação de pessoal. Único laboratório ambulatorial que realiza a coleta e análise de líquor no Estado de Sergipe, o UnitLab ganha destaque e é reconhecido pelos especialistas como uma das mais completas unidades laboratoriais de universidades brasileiras.

“Dotado de excelência técnica e confiabilidade, o laboratório tem uma grande capacidade de atendimentos por dia, além de contar com uma estrutura técnica e científica, composta por biomédicos especialistas, mestres e doutores”, destaca a coordenadora do laboratório, Tamyres Mascarenhas.

“A equipe é responsável pelos setores técnicos como coleta de amostras biológicas, uroanálise, bioquímica, microbiologia, hematologia, imunologia e parasitologia, os quais são compostos por equipamentos de alta tecnologia e entregam resultados altamente seguros para a sociedade sergipana, contribuindo diariamente no diagnóstico precoce e prevenção de diversas doenças”, acrescenta.

O UnitLab oferece uma gama de exames laboratoriais, desde sangue até amostras de fezes e urina. “Exames laboratoriais clínicos são de extrema importância para tomada de decisões médicas. Eles possibilitam um diagnóstico mais assertivo para avaliação da condição de saúde do paciente”, afirma a coordenadora do Laboratório Central de Biomedicina.

Além de oferecer serviços para pacientes de operadoras de saúde, 90% dos atendimentos do UnitLab são voltados para o Sistema Único de Saúde (SUS). Entre os convênios estão a Unimed, Petrobras e Plamed, além da modalidade de atendimento particular.

O Laboratório Central da Unit visa, ainda, atender a demanda acadêmica relacionada aos cursos de Biomedicina e Farmácia da instituição de ensino. “A experiência possibilita vivenciar todos os conhecimentos adquiridos em sala de aula. Sempre quis estagiar no laboratório. De fato, a prática na área de análises clínicas é muito importante porque, apesar de estarmos estudando durante todo esse tempo as matérias do curso, lá é o pontapé inicial para o futuro profissional”, garante Millena Vila Nova, estudante do 9º período do curso de Biomedicina da Unit. A acadêmica realiza o estágio curricular no UnitLab.

“Os colegas de curso que já passaram pelo UnitLab sempre falaram como era boa a experiência, tanto com os professores quanto com os pacientes, e o quanto aprendemos a vivenciar o que é a nossa profissão, além dos desafios que podemos enfrentar como futuros biomédicos”, finaliza.

Assessoria de Imprensa