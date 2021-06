MULHER É PRESA APÓS INCITAR POPULARES A ATEAREM FOGO NA DELEGACIA E NO BATALHÃO









17/06/21 - 06:51:16

No início da tarde desta quarta-feira, 16, no município de Propriá, uma mulher foi detida após policiais civis e militares serem informados de que um susposto cidadão estaria incitando traficantes e populares, em redes sociais, a retaliarem os policiais envolvidos no confronto que levou ao óbito um dos líderes do tráfico de drogas da região da Rua do Gás, na manhã de hoje, também em Propriá.

Com a ajuda de populares que se libertaram do mando do tráfico exercido por Alexandre dos Santos – traficante que confrontou policiais com uma arma de fogo na manhã desta quarta-feira, em Propriá, e acabou morrendo durante o revide da polícia -, os policiais chegaram ao endereço de uma mulher que confessou ser a autora das postagens.

Ainda segunda a suspeita, identificada como Raquel Monique Freitas Ribeiro da Costa, ela já foi presa há anos atrás, ocasião em que teria quebrado o vidro traseiro de uma viatura da Polícia Militar. Diante do ocorrido, a mulher, que desta feita conclamava pessoas a atearem fogo na delegacia e no Batalhão de Propriá, como forma de vingar a morte de Alexandre, está à disposição da Justiça.

Fonte e foto assessoria