NITINHO PEDE CAUTELA NO DISCURSO DA VEREADORA LINDA BRASIL NA CÂMARA









17/06/21 - 06:43:41

O presidente da Câmara Municipal de Aracaju (CMA), Nitinho (PSD), após a votação da sessão deliberativa desta quarta-feira, 16, pediu cautela no discurso da vereadora Linda Brasil (PSOL) após o Projeto de Lei proposto por ela ser rejeitado.

“Nós buscamos sempre colocar em pauta tanto projetos da situação como também de oposição. Aqui no parlamento tem dias que a gente ganha, mas tem dias que a gente perde. Apesar da votação acirrada sei que a senhora ficou chateada com a rejeição do seu projeto, mas esse momento agora é de reflexão”, explicou.

Nitinho ainda disse que posteriormente o projeto da vereadora poderá voltar à pauta.”No próximo ano, a parlamentar tem direito de recolocar o Projeto de Lei em pauta e antes da votação, peço a vereadora que discuta e apresente o projeto antes da votação para que ele seja aprovado”, destacou.

O presidente ainda ressaltou que Linda Brasil não pode levar essa rejeição do projeto em primeira votação como derrota e que todos os vereadores que se sentiram ofendidos com o discurso da parlamentar a perdoem.

Entenda o PL:

O Projeto de Lei de n°07/2021 com emendas, de autoria da vereadora Linda Brasil (PSOL) incluía a semana da visibilidade trans, sempre na última semana do mês de janeiro, integrando o dia 29 de janeiro no calendário oficial de eventos da cidade de Aracaju. O PL foi rejeitado em primeira votação por oito votos contra, sete a favor e duas abstenções

Foto Gilton Rosas

Por Gabriel Xavier