Operação policial de combate a roubo de cargas no município de Itabaiana tem pelo menos três mortos e quatro presos









17/06/21 - 07:11:59

O Centro de Operações Policiais Especiais (Cope) deflagrou a Operação Chavinha com o objetivo de desarticular uma associação criminosa que atuava no roubo e receptação de cargas com atuação em todo o Nordeste, sobretudo nos estados de Pernambuco e Bahia. A ação, que ocorre na manhã desta quinta-feira (17), visa cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão.

Até o momento, quatro suspeitos foram presos e três entraram em confronto com as equipes policiais. De acordo com as informações policiais, os mandados de prisão e de busca e apreensão estão sendo cumpridos nas cidades de Rosário do Catete (SE), Nossa Senhora das Dores (SE); Itabaiana (SE); Campo do Brito (SE); Santa Luzia (SE) e Jaboatão dos Guararapes (PE).

Alguns membros do grupo são extremamente violentos e praticam assaltos à mão armada. A Operação foi batizada de Chavinha em alusão ao fato da maioria das cargas serem “dadas” pelos caminhoneiros que, posteriormente, procuram à polícia para comunicar fraudulentamente que foram vítimas de assaltos mediante restrição de liberdade da vítima.

Até o momento quatro homens foram presos e outros três investigados reagiram á abordagem policial e acabaram morrendo em confronto. A operação está em andamento e mais detalhes serão repassados com a conclusão dos trabalhos.

SSP