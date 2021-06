POLÍCIA CIVIL CUMPRE NOVO MANDADO DE PRISÃO CONTRA “RODRIGO ROCHA”, EM ARACAJU









17/06/21 - 07:51:20

Equipes da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core) e da Delegacia Regional de Lagarto deram cumprimento ao mandado de prisão preventiva de Rodrigo Dantas dos Santos, conhecido como “Rodrigo Rocha”. Em 2020, ele já havia sido preso em decorrência do homicídio que vitimou Jorge Alexandre Souza Santana, 28. Na época, a prisão ocorreu na cidade paulista de Paranapanema. Após decisão judicial, ele estava cumprindo sentença em regime domiciliar, mas foi expedido um novo mandado de prisão cumprido nesta quarta-feira (16).

De acordo com as informações policiais, as equipes receberam a informação da existência do mandado de prisão em aberto e, considerando o histórico de fuga do investigado, foi feito o deslocamento para a localidade onde Rodrigo Dantas dos Santos estava, na capital. Ele foi encontrado em uma clínica de reabilitação no bairro Atalaia.

O local foi cercado e foram feitas as tratativas para que ele se entregasse de modo voluntário. Após o contato com os advogados, com a direção da clínica e com o próprio investigado, Rodrigo Dantas dos Santos se entregou às equipes policiais. O investigado foi conduzido ao Instituto Médico Legal (IML) para exames de corpo de delito.

Após a liberação dos exames, Rodrigo Dantas dos Santos foi encaminhado para o Complexo Penitenciário Antônio Jacinto Filho (Compajaf). O investigado já encontra-se à disposição do Poder Judiciário para adoção das demais medidas legais cabíveis ao caso.

Prisão em SP

A investida da Polícia Civil de Sergipe aconteceu no interior de São Paulo na última terça-feira, 21 de abril de 2020. A prisão ocorreu em um posto rodoviário em Paranapanema, cidade localizada a 269 quilômetros da capital, São Paulo. Foi lá onde os policiais de Sergipe, auxiliados por policiais militares de São Paulo, abordaram o veículo em que Rodrigo trafegava e efetuaram a prisão. No dia 23 de abril, as equipes desembarcaram em Aracaju trazendo o investigado. Ele foi encaminhado a uma unidade prisional, mas, numa decisão judicial, ele foi encaminhado para prisão domiciliar, já em 2021.

Fonte e foto SSP