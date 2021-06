Prefeito Givanildo Costa viaja para Brasília em busca de recursos para Salgado









17/06/21 - 11:54:04

O prefeito Givanildo Costa viajou até Brasília em busca de recursos para Salgado. Em sua primeira viagem à capital do país, o gestor se encontrou com alguns senadores, deputados federais e autoridades sergipanas.

Em uma reunião com o diretor do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), Garigham Amarante, o prefeito tratou das necessidades da Educação do município, umas das prioridades da sua gestão. Ao seu lado, estava o deputado federal Fábio Henrique.

Givanildo também visitou os gabinetes de dois senadores sergipanos. Rogério Carvalho e Maria do Carmo Alves. Aos parlamentares, o gestor solicitou verbas federais para erradicação de casas de taipa, e pavimentação asfáltica.

“Estou muito satisfeito com a atenção que tive e tenho certeza que em breve nosso povo será contemplado com benefícios que vão ajudar nosso município a se desenvolver”, avaliou Givanildo.

Ascom – Prefeito Givanildo Costa