PROCON DISPONIBILIZA PESQUISA COMPARATIVA DE PREÇOS DO GÁS DE COZINHA









17/06/21 - 10:44:18

Para auxiliar os consumidores e monitorar o mercado, a Prefeitura de Aracaju divulga mais uma pesquisa comparativa de preços do gás de cozinha, na capital. O trabalho desenvolvido pelo Programa Municipal da Proteção e Defesa do Consumidor (Procon Aracaju), que integra a Secretaria da Defesa Social e da Cidadania (Semdec), apresenta os dados obtidos no dia 16 de junho, em 25 estabelecimentos comerciais.

De acordo com o coordenador do órgão de proteção ao consumidor de Aracaju, a realização da pesquisa foi motivada pelo anúncio de aumento do GLP nas distribuidoras, sendo este o quinto aumento somente em 2021. “Em comparação com o levantamento realizado em fevereiro deste ano, é possível perceber que de fato este aumento teve reflexo para o consumidor final”, salientou.

Igor Lopes explica que na pesquisa realizada em fevereiro o menor valor encontrado foi de R$80,00, para pagamento a vista, enquanto no levantamento de junho, o menor valor para a mesma forma de pagamento foi de R$84,00. “É importante destacar, ainda, que os valores catalogados na pesquisa podem sofrer variações decorrentes de acréscimos referentes a taxa de entrega”, frisou o coordenador.

Todas as pesquisas desenvolvidas pelo Procon Aracaju estão disponíveis no site procon.aracaju.se.gov.br. Para o esclarecimento de dúvidas ou registro de denúncias, o órgão pode ser acionado através do SAC 151 ou do número 3179-6040, das 8h às 13h, em dias úteis de segunda a sexta-feira. Também é possível encaminhar solicitações através do e-mail procon@aracaju.se.gov.br .

Confira a tabela completa.