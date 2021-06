Rebecca Melo lança single em live com Missinho do Acordeon









17/06/21 - 12:31:05

Nesta sexta-feira, 18 de junho, a cantora e compositora Rebecca Melo lança mais um single em todas as plataformas de streaming: “Deixa Queimar”, música composta em parceria com Iguassu Cândido, mais conhecido como Bob Lelis. No mesmo dia, muito bem acompanhada por Missinho do Acordeon, Rebecca se apresenta em live transmitida pelo Instagram, a partir das 20h. Segundo ela, a ideia é celebrar o São João, que já está batendo na porta.

Toda a diversidade rítmica da música nordestina está presente nos lançamentos autorais que Rebecca vem colocando no mundo desde o último mês de abril. Já teve xote, já teve forró, agora, é a vez do baião. ‘Deixa Queimar’ é mais uma das canções que integram o EP Caminho de Volta, contemplado pela Lei Aldir Blanc, através de edital da Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe – Funcap. Assim como os outros dois lançamentos que já ganharam mundo, o single tem produção musical de Evandro Schiruder, que também assina os violões e a direção de gravação de Missinho do Acordeon (sanfona), Julio Fonseca (bateria e percussão) e Júnior Di Lima (baixo).

Rebecca revela que a escolha por lançar duas canções neste mês teve motivação na chegada dos festejos juninos. “A gente vem trabalhando com um intervalo médio de 30 a 40 dias entre os lançamentos. Mas, neste mês dedicado ao nosso forró, eu quis comemorar lançando duas canções. No último dia 04 lançamos ‘Sem Dançar Contigo’, feat com Lucas Campelo. Agora, lanço ‘Deixa Queimar’, que fala da felicidade da chegada do São João, e do amor que povoa a memória afetiva a ele relacionado. Deixa Queimar foi a primeira das minhas composições que já nasceram com cara de forró tradicional, e para a qual contei com a valiosa contribuição do amigo Bob Lelis”, conta.

A LIVE também é uma forma de celebrar o lançamento de mais uma canção, que chega entre Santo Antônio e São João. Concentrada nas gravações do EP, na produção de vídeos e no preparo do Show ‘Rainhas do Forró – Marinês e Anastácia’, que vai ao ar no dia 27 pelo Encontro Nordestino de Cultura, Rebecca tem feito poucas aparições para o público em transmissões ao vivo. “Essa interação com o público faz muita falta. Por isso, convido todo mundo a curtir conosco as delícias do nosso forró tradicional, nesse duo voz e sanfona que faço com meu parceiro talentosíssimo, Missinho do Acordeon”, convida Rebecca.

A LIVE será transmitida pelos dois perfis do Instagram: @rebecca_melo e @missinho_do_acordeon. Quem desejar, poderá contribuir com com couvert digital, através das chaves-Pix melo2.rebecca@gmail.com e 79 991921101. Quem quiser conferir os lançamentos de Rebecca no Spotify, pode acessar o seu perfil através do link https://open.spotify.com/artist/68ANOyh85wL89UKNPiIuml; ou pelo Deezer, no link https://www.deezer.com/br/artist/130178782.

Fonte: Ascom/Rebecca Melo