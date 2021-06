Renda Muribeca: Prefeito anuncia ampliação do programa municipal de transferência









17/06/21 - 14:49:42

Mário César da Silva Conserva “Mário de Sandra”, Prefeito da cidade de Muribeca, usou suas redes sociais na manhã desta quinta-feira, dia 17 de junho, para anunciar a ampliação do programa municipal de transferência de renda “Renda Muribeca”.

O programa atualmente atende 100 famílias carentes com um valor mensal de R$ 100,00 para compra no comércio local de produtos essenciais para a sobrevivência, agora, após o anúncio de ampliação, o número alcançará 200 famílias.

Segundo Mário, a decisão de ampliação se deu após análises e critérios técnicos através da Secretaria de Assistência Social e Trabalho. “Vamos dobrar o número de beneficiários do Renda Muribeca diante do agravamento da crise sanitária provocada pela pandemia e seus efeitos econômicos e sociais, e isso precisa ser combatido frontalmente pelo poder público.” destacou

“Não há desenvolvimento e justiça social enquanto pessoas estiverem passsando fome, por isso criamos o primeiro programa de transferência de renda da história de Muribeca e iremos transformá-lo com o tempo no maior programa de segurança alimentar do Baixo São Francisco.” Finalizou Mário de Sandra

Por SECOM Murbeca