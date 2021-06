Rogério Carvalho fará aliança com partidos de oposição caso não seja o indicado da base aliada para disputar o Governo









17/06/21 - 19:19:13

O senador Rogério Carvalho, provável candidato a governador em 2022 pelo PT, tem conversado com várias lideranças políticas e deixa claro que disputa a sucessão estadual por indicação ou não do bloco do governo, o qual o PT integra.

Entretanto, no momento em que a base aliada ao governador Belivaldo Chagas (PSD), definir um nome para disputar o governo, Rogério Carvalho deve formar uma aliança de oposição junto com PSB, PSDB, PL, AVANTE e PSOL com os quais as conversas avançam.

Como vem acontecendo em outros Estados em todo o País, o PT também está fechando uma composição com o PSB em Sergipe, podendo ter o ex-deputado federal Valadares Filho (PSB) como vice e partir para uma disputa eleitoral majoritária. Não há ainda uma definição de chapa e assim a expectativa dentro do grupo em formação é de que o ex-senador Antônio Carlos Valadares tente retornar ao Congresso.

Nesse caso Valadares Filho seria candidato a deputado federal. O partido inclusive já conversou sobre isso em reuniões com a Direção Nacional que tem trabalhado para que haja fechamento de alianças com o PT, inclusive no apoio ao ex-presidente Lula (PT) que pretende retornar ao Planalto nas próximas eleições.

A composição de Rogério Carvalho com os cinco partidos em Sergipe pode ter uma nova formação já que o prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PL), também deseja integrar a chapa como candidato ao Senado. Além disso, o ex-senador Eduardo Amorim já anunciou candidatura ao Senado, ficando ou não no partido que se encontra e é presidente estadual em Sergipe.