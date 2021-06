Santana do São Francisco chega a 100% de vacinados com doses recebidas









17/06/21 - 06:10:42

O município de Santana do São Francisco tem atuado com índices exemplares na vacinação contra a Covid-19 desde o início da liberação dos imunizantes pelo Plano Nacional de Imunização. No vacinômetro divulgado nesta quarta-feira, 16, a Prefeitura Municipal anunciou que possui uma taxa de 100% de vacinação com as primeiras doses e 99,6% com as segundas doses recebidas via Governo de Sergipe.

Os números apontam um total de 1.711 pessoas vacinadas com a primeira dose e 580 pessoas vacinadas com a segunda dose. Em comparação com o último censo populacional que constatou um total de 7.038 habitantes, o município está próximo de atingir 25% da sua população vacinada com ao menos uma dose dos imunizantes disponíveis em território nacional.

Para o prefeito Ricardo Roriz (PSD), os números são resultados de um trabalho conjunto que tem proporcionado a chegada das vacinas à população. “Os esforços das nossas equipes têm sido recompensados com boas notícias como essa. Temos sido muito responsáveis e dedicados nessa logística e, até o momento, os resultados são os melhores possíveis”, comemorou.

O secretário Victor Muniz também celebrou a boa notícia e ressaltou a importância que a ação do Dia D de Vacinação teve para que Santana alcançasse o patamar atual. “Realizamos uma excelente campanha de vacinação na última segunda-feira, na qual mobilizamos as pessoas para a vacinação conjunta contra a Influenza [Gripe] e contra a Covid-19. Com isso, avançamos muito e estamos cientes de que estamos no caminho certo para proteger ainda mais a nossa população”, completou.

Fonte e foto assessoria