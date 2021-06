Secretária de Saúde apresenta o relatório do 1º quadrimestre









17/06/21 - 13:26:14

Logo após a Sessão Ordinária desta quinta-feira, 17, a Câmara Municipal de Aracaju (CMA) recebeu, através de uma sessão on-line, a secretária municipal de Saúde, Waneska Barbosa para fazer o balanço de sua gestão do 1º quadrimestre de 2021. Este balanço das ações das secretarias municipais está previsto na Lei Orgânica do município.

Em seu discurso, a secretária apresentou dados demográficos e de morbimortalidade do município. “As principais ações desenvolvidas pela secretaria tem foco nas diretrizes do plano municipal de saúde”, afirmou. Entre as ações que foram realizadas no 1º quadrimestre foi o fortalecimento das redes de atenção à Saúde, qualificação da atenção básica, da atenção psicossocial, dos hospitais municipais, além dos serviços de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar.

De acordo com a secretária, a saúde não parou nas suas funções ordinárias, atenção primária, rede de urgência e emergência e também em paralelo o controle da pandemia. Waneska acrescentou ainda que em virtude da pandemia do coronavírus, houve a necessidade de ampliar o quadro pessoal para atender toda a demanda que a população requer neste momento.

Ainda sobre a pandemia, Waneska informou que o índice de absenteísmo na vacinação no município é pequeno na 2ª dose. “Em termos gerais, 97% da população que tomou a 1ª dose retornaram para tomar a 2ª dose. Apesar de termos números elevados de contaminados, já começamos a perceber redução de óbitos e internamentos”, afirmou, reforçando a necessidade da população continuar nos cuidados básicos para evitar a contaminação pelo coronavírus. Por fim, a secretária disse que é apaixonada pelo que faz e que pretende sempre fazer o seu melhor em prol da população aracajuana. “Ninguém esperava essa pandemia e tivemos que nos desdobrar para amenizar e sanar o sofrimento de todos”, disse.

Apartes

Atentos ao discurso da secretária, os vereadores presentes na sessão também se manifestaram.O presidente da CMA, Nitinho (PSD) afirmou que ao longo da sua vida pública, nunca viu uma secretária tão dedicada como Waneska Barbosa. “A secretária se mostra comprometida e despolitizou a pasta. Além disso, faz questão de estar presente em todos os eventos de saúde e atenta às necessidades da população”, destacou.

No mesmo sentido, o vice-presidente da CMA, Vinicius Porto (PDT) disse que Aracaju está em boas mãos com o comando de Waneska Barbosa e sob orientação do prefeito Edvaldo Nogueira. “Ninguém esperava que o mundo fosse passar por uma pandemia, mas a pasta da Saúde está conduzindo esse problema com lucidez e consciência. Não poderia deixar de agradecer por tudo que estão fazendo por nossa população. A secretária vem dando um show juntamente com sua equipe técnica”, elogiou.

Os vereadores Fabiano Oliveira (PP), Breno Garibalde (DEM), Anderson de Tuca (PDT) e Fábio Meireles (PSC) também fizeram questão de destacar a conduta de Waneska Barbosa à frente da Secretaria Municipal de Saúde. Anderson de Tuca destacou a organização, agilidade e dedicação ao povo aracajuano com relação a vacinação contra a Covid-19, mas assim como Fábio Meireles, cobrou a vacinação a gestantes e lactantes. Breno Garibalde (DEM) também parabenizou pela gestão e questionou com relação a vacinação das cooperativas de lixo reciclado se também estão recebendo a vacina contra Covid-19.

Outros parlamentares fizeram questionamentos à gestora municipal com relação ao recente incêndio do Nestor Piva, ao Hospital de Campanha, obras da maternidade do 17 de Março e demandas de Unidades Básicas de Saúde (UBs). Entre os que se pronunciaram estão Emília Corrêa (Patriota), Pastor Diego (PP), Sheyla Galba (Cidadania), Ângela Melo (PT), Eduardo Lima (Republicanos), Cícero do Santa Maria (Pode) e Linda Brasil (Psol).

por Viviane Cavalcante