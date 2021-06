SENADOR ALESSANDRO VIEIRA RESOLVE PERMANECER NO CIDADANIA









17/06/21 - 21:40:36

Nesta quinta-feira (17), o senador Alessandro Vieira anunciou que continuará no Cidadania. O parlamentar havia informado sua desfiliação do partido no último dia 09. Em nota, Vieira explicou que havia tomado a decisão após a legenda afirmar que desistiria de uma ação apresentada por ele ao STF questionando o “orçamento secreto” do governo de Jair Bolsonaro.

“A direção do partido reconheceu que errou na forma como tentou desistir da ADPF 850, que questiona o chamado ‘orçamento secreto’. Na mesma linha, me solicitou que permanecesse no partido para conduzir um processo de mudança do sistema de governança do Cidadania, para evitar decisões isoladas e aproximar mais bancada, militância e direção. Essa posição, somada ao fato de que a Justiça ignorou a tentativa de desistência da ação, me fez permanecer no partido”, pontua Alessandro Vieira.