Setor de Transporte distribuirá máscaras nos ônibus do São João com Mobilidade na 6ª









17/06/21 - 16:03:11

Ação faz parte do roteiro de atividades juninas, que reforçam a prevenção contra Covid-19

Uma semana após o lançamento dos três ônibus caracterizados que dão alusão ao São João com Mobilidade 2021, o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Aracaju (Setransp) estará desenvolvendo, nesta sexta-feira (18), mais uma ação de combate ao Coronavírus: entrega de máscaras nos ônibus temáticos e distribuição dos cartões pré-pagos Mais Aracaju, além da venda de recarga.

O ponto de partida dessa ação será no Terminal DIA, com os ônibus do Grupo Modelo e do Grupo Progresso; e no Terminal do Mercado com o veículo da Viação Atalaia. A ideia é justamente reforçar os cuidados no combate ao vírus da Covid-19 e falar sobre a importância da proteção individual, mesmo que o país já esteja em processo de imunização da população. A ação se inicia às 11h e a distribuição de máscaras e cartões, além da venda da recarga será finalizada às 14h.

Além disso, em parceria com o Programa Ambiental Despoluir, administrado pela Federação de Transporte de Passageiros de Alagoas e Sergipe (Fetralse), estará entregando mais quatro bonecos do “Senhor Despoluidor” para a cidade. Os bonecos ficarão no Terminal da Atalaia, Terminais DIA (Distrito Industrial de Aracaju), Leonel Brizola (Zona Oeste) e Maracaju.

Fonte e foto Setransp