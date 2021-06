SINDICATOS DA SAÚDE E CUT CONQUISTAM AUDIÊNCIA COM REPRESENTANTE DA SES









17/06/21 - 06:21:47

Proposta concreta sobre Auxílio Alimentação para trabalhadores da Fundação Hospitalar de Saúde e entre outras propostas serão apresentadas na próxima terça-feira

Nariz de palhaço, perna de pau e malabares foram as alegorias usadas pelo movimento sindical na manhã desta quarta-feira, dia 16 de junho, durante o protesto na porta da Secretaria de Estado da Saúde, em Aracaju. Os sindicatos lutam por valorização para todos os trabalhadores da saúde de Sergipe.

O ato simbólico foi construído por vários sindicatos que representam categorias profissionais de trabalhadores da saúde. Ao fim da manhã, o protesto conquistou uma audiência com representantes da SES para tratar concretamente das exigências levantadas pelas diferentes categorias.

O presidente da Central Única dos Trabalhadores (CUT Sergipe), Roberto Silva, participou da reunião com a representante da SES. “Estamos com esse nariz de palhaço para explicar que, enquanto a população chama os trabalhadores da saúde de heróis, o Governo de Sergipe os trata como palhaços. São reuniões e mais reuniões e não avança o processo de valorização dessas trabalhadoras e trabalhadores. Tempo pra estudar proposta de viabilidade já teve demais. Queremos uma reunião concreta com apresentação de proposta”, resumiu Roberto.

Dirigente do SINPSI (Psicólogos), Edmundo Teles defendeu a importância de todos os trabalhadores da saúde.

“Saúde não se faz só com médicos. Temos psicólogos, nutricionistas, técnicos em nutrição, dentistas, assistentes sociais, farmacêuticos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas… A saúde é multidisciplinar. Cada qual no seu saber, um complementa o outro. Estamos aqui para cobrar uma mudança de postura da SES pela valorização de todos os trabalhadores da saúde”, registrou Edmundo.

Coordenadora Geral do SINDINUTRISE (Nutricionistas e Técnicos em Nutrição), Mychelyne Guerreiro não entende por que o debate sobre o Acordo Coletivo da Fundação Hospitalar de Saúde nunca se encerra e os trabalhadores seguem desvalorizados.

“A grande maioria dos trabalhadores da saúde está sem nenhum benefício ao longo dos anos. É preciso que o governador valorize os trabalhadores da saúde. Iniciamos nova fase de negociação, mas a gente não consegue avançar efetivamente. Discutimos as cláusulas sociais, mas nas cláusulas financeiras não conseguimos avançar. São várias reuniões canceladas. Isso é falta de compromisso com os trabalhadores da saúde”, criticou Mychelyne.

Dirigente do SINDASSE (Assistentes Sociais), Anselmo Menezes cobrou valorização de todos.

“Infelizmente a gente precisa mais uma vez lutar por este diálogo com a secretaria. Precisamos de resultado, porque este governo só enrola o trabalhador. Nós atendemos os mais humildes que usam o maior plano de saúde do Brasil, o SUS. A gente consegue, com uma equipe multidisciplinar, fazer a roda girar e devemos ser valorizados sim! Tem trabalhador da saúde em Sergipe que recebe menos de um salário mínimo. É só conferir no portal da transparência. Esse é o governo que explora e maltrata o trabalhador da saúde”, reforçou Anselmo.

Resultado da Reunião

Após a reunião com a representante da Secretaria de Estado da Saúde (SES), foi firmado o compromisso de que na próxima terça-feira, dia 22 de junho, o Governo vai apresentar uma proposta concreta de auxílio alimentação para os empregados da FHS, visto que os trabalhadores da Funesa e Fundação Parreiras Horta já recebem este auxílio, entre outras pautas em discussão.

Sobre a revisão do PCCV e PER, será criada uma comissão e segue a luta pelo cumprimento do PER na íntegra, e pelo pagamento do adicional por insalubridade sobre o salário base dos empregados públicos da FHS.

A manifestação desta quarta-feira foi construída pela CUT, SINDASSE, SINDINUTRISE, SINTRAFA, SINDIFARMA, SINTASA e SINPSI.

Foto assessoria

Por Iracema Corso