Vereador de Riachuelo solicita licitação para transporte intermunicipal









17/06/21 - 13:34:02

O vereador Berg Hipólito (PT) solicitou durante plenária na câmara nesta quinta-feira (17), ao presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), Luciano Bispo, que a Casa cobre do governo estadual urgência na licitação dos transportes públicos intermunicipais. O pedido foi feito através do Requerimento nº. 43/2021, que foi aprovado por unanimidade pela Casa. O vereador também faz o mesmo pedido, através do Requerimento nº. 44/2021, ao governador Belivaldo Chagas, só que em regime de urgência.

Para Berg, a medida é de extrema importância para a melhoria do transporte no interior do estado, sendo que a cobrança já feita há anos. “Peço para que o Poder Legislativo aprove o quanto antes para que se cobre ao governo agilidade para a abertura dessa licitação. Acredito que todos os vereadores têm sido cobrados pela população. Temos que cobrar se possível 10, 20, 30 vezes, mas que o problema seja resolvido”, entende o vereador.

Apoio dos colegas da Casa

A iniciativa ganhou o apoio dos colegas parlamentares. O presidente Clécio Carlos (MDB) parabenizou o vereador pelo requerimento apresentado. “Tenho certeza que se essas topics que fazem o trajeto fossem ônibus, não iriamos ter tantos problemas. Nosso Município iria ser muito beneficiado, caso a licitação seja acatada”, destacou.

O vereador Ronaldo Raimundo (PDT) complementou a importância da ação e falou que existe uma morosidade por parte dos órgãos públicos envolvidos na situação e que é necessário a inclusão do Ministério Público Estadual no requerimento, para que a cobrança seja mais efetiva, visando a agilidade do processo.

Texto e Foto: Ascom/CMR