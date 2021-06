Vídeo estimula retomada do setor hoteleiro no estado de Sergipe









17/06/21 - 06:59:37

O vídeo intitulado “Deixe Sergipe Surpreender Você”, foi lançado nas redes sociais, nesta quarta-feira, 16. Um resultado da parceria entre a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis em Sergipe (ABIH/SE) e a Associação Empresarial para o Desenvolvimento do Turismo em Sergipe (Sergipe Destination) que divulga o destino de Sergipe como atração turística na retomada ao turismo neste período de pandemia da covid-19, chamando a atenção aos cumprimentos de rigorosos protocolos seguidos pelos estabelecimentos de hospedagens, em especial, os hotéis associados à ABIH/SE.

O vídeo destaca a segurança do turismo em Sergipe, com o demonstrativo dos atrativos turísticos que ficam ao ar livre, além dos protocolos de segurança adotados pelos hotéis, que são certificados por meio do selo “Turismo Responsável”, do Ministério do Turismo.

O estado surpreende com as belezas naturais, praias, orla, culinária, cultura, arte, entre outras atrações reservadas para encantar os viajantes. Para conferir e assistir ao vídeo que estimula a retomada do turismo sergipano é necessário acessar as redes sociais da ABIH/SE. Instagram @abih.se e Facebook /abihse.

Fonte e foto assessoria