Washington Coração Valente prestigia inauguração da Havan e destaca crescimento da economia em Aracaju









17/06/21 - 15:28:42

Com a presença do proprietário Luciano Hang, foi inaugurada a primeira loja do grupo Havan em Aracaju. Trata-se do estabelecimento de número 160 no Brasil. Na capital sergipana, a rede está gerando mais de 200 empregos diretos e outra centena de empregos indiretos por meio de prestadores de serviços, terceirizados e afins. Durante cerimônia de inauguração, o ex-jogador Washington Coração Valente desejou boas vindas ao grupo Havan e destacou a geração de emprego e renda neste momento delicado da pandemia.

“Como empresário sergipano fiquei muito feliz em ver o fortalecimento da economia em nosso estado. Torcemos pelo sucesso da Havan, de seus colaboradores e familiares”, disse Washington que é dono de uma churrascaria na capital sergipana.

Washington também elogiou a atitude do empresário Luciano Hang pelo alto investimento que realizou em Sergipe. “Empreender neste período de pandemia não é facil. E essa loja vai aquecer a economia local e inserir no mercado de trabalho muitas pessoas que estavam desempregadas, trazendo um alívio para centenas de famílias”, declarou.

Foto assessoria

Por Guilherme Fraga