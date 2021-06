O povo não quer só comida









18/06/21 - 08:14:25

Por Adiberto de Souza *

Pelo visto, não falta acontecer mais nada nesse Brasilzão de meu Deus. Agora, o sombrio ministro Paulo Guedes afirma que a saída para enfrentar a fome no país é distribuir com os pobres os restos da comida dos ricos. Respeite o povo, mequetrefe! As famílias brasileiras não querem os restos de sua lavagem porca, querem respeito, dignidade. Alguém precisa mandar esse “fi do canso Mariano” socar nos quintos dos infernos as sobras da burguesia fedorenta. Paulo Guedes e sua laia devem ser mais respeitosos com o povo, que os alimenta a custa dos impostos. Eles precisam ouvir mais os Titãs, por exemplo: “A gente não quer só comida/ A gente quer comida, diversão e arte/ A gente quer saída para qualquer parte”. Ah, antes de terminar: Paulo Guedes, desgraçado, enfie onde achar melhor as migalhas de sua mesa imunda. Vade retro, Satanás!

Maria é culpada

Quando você não tiver mais condição de pagar a conta de luz, culpe dona Maria do Carmo Alves (DEM) e os outros 41 senadores que aprovaram a Medida Provisória da privatização da Eletrobras. Diferente da demista, os senadores Alessandro Vieira (Cidadania) e Rogério Carvalho (PT) votaram contra entregar um patrimônio nacional à mesquinha iniciativa privada. Segundo economistas, com a privatização da estatal a conta de luz aumentará em 20%, no mínimo. Ora, os senadores que votaram a favor da MP estão pouco se lixando se você voltar à prisca era do candeeiro a querosene. Misericórdia!

Voltou atrás

E o senador Alessandro Vieira voltou atrás em sua decisão de cair fora do Cidadania. Após ter chutado o pau da barraca do partido, o fidalgo reconsiderou o ato intempestivo. Segundo ele, a legenda reconheceu ter errado na forma como tentou desistir da ação que impetrou no STF questionando o “orçamento secreto” do governo de Jair Bolsonaro. Ademais, a direção cidadanista lhe pediu, humildemente, que não batesse asas para outro partido. Então, tá!

De olho na Havan

O Ministério Público mostrou ao empresário Luciano Hang que Sergipe não é a casa da “Mãe Joana”, onde ele promove aglomerações e fica por isso mesmo. Após tomar conhecimento que a inauguração da loja Havan, em Aracaju, afrontou as normas sanitárias do estado, o MPE deu um prazo de 72 horas para a gerência se explicar. Negacionista e falastrão, Hang botou a viola no saco e deu no pé de Sergipe, antes que a vigilância sanitária e a defesa civil chegassem ao estabelecimento para apurar as denúncias. Crendeuspai!

Sangue novo

O radialista Chiquinho Ferreira é o novo secretário de Comunicação de Itabaiana. Ele tomou posse, ontem, em solenidade restrita a pouquíssimos convidados, devido a pandemia da covid-19. Chiquinho assume a Secom de Itabaiana pela terceira vez. “Estou de volta não só para fortalecer a comunicação, mas para mostrar aos demais municípios a força e o potencial de Itabaiana” afirmou Ferreira. O prefeito Adailton Sousa (PL) disse que a chegada de Chiquinho enriquece os trabalhos desenvolvidos pela gestão itabaianense. Boa sorte, amigo!

Tirou o pé do freio

O governador Belivaldo Chagas (PSD) decretou a abertura do comércio e demais atividades não essenciais, como salões de beleza e academias, aos sábados. Permanece vigente o toque de recolher das quintas-feiras aos sábados, das 22h às 5h do dia seguinte. Os feriados dos dias 24 e 29 de junho, alusivos a São João e São Pedro, serão tratados equivalentes aos domingos. Nesses dias, haverá restrição total do funcionamento das atividades não essenciais na região metropolitana de Aracaju, assim como em Itabaiana, Estância e Lagarto, além do fechamento das praias em todo o estado. Marminino!

Pulou a cerca

O vereador aracajuano Professor Bittencourt lamentou que o governador do Maranhão, Flávio Dino, tenha se desfiliado do PCdoB. “A gente fica triste, pois ele era um quadro importante do partido, além de ser uma figura que ganhou destaque nacional pela gestão positiva que realiza. Desejamos sucesso a Flávio Dino e torcemos para que ele continue a reafirmar a democracia, tão vilipendiada atualmente”, afirmou o parlamentar comunista. O governador maranhense ainda não anunciou qual será a sua nova casa partidária. Aguardemos, portanto!

Igreja de luto

Vítima da covid-19, morreu ontem, o padre João Batista Oliveira, que respondia pela Capela Senhora Sant´Ana, em Itabaiana. O reverendo, que estava hospitalizado em Aracaju há 26 dias, teve o quadro clínico agravado após sofrer um infarto. Com 69 anos de idade, completados no último dia 5, padre João Batista celebrou no dia 24 de janeiro deste ano, os seus 41 anos de ordenação presbiteral. O corpo do religioso foi sepultado no interior da Capela Senhora Sant´Ana. Que a terra lhe seja leve!

Confortável no ninho

O médico e ex-senador Eduardo Amorim (PSDB) não pensa em bater asas da legenda. Ouvido pelo blog Primeira Mão, o tucano disse ter ficado lisonjeado com os convites que recebeu de outros partidos, porém vai permanecer no ninho tucano. Amorim avalia que os atuais ventos políticos não estimulam novos voos. Ademais, a pandemia da covid-19 exige mais prudência das lideranças, “especialmente de quem trabalha na saúde, como eu”. Certíssimo!

Bodega de partidos

O presidente do Patriota em Sergipe, Uezer Marquez, parece não ter gostado de ler aqui que ele corre o risco de perder o posto se o presidente Jair Bolsonaro assumir o comando total da legenda. Pelo whatsapp, o distinto informou à coluna que, mesmo o capitão de pijama tomando posse da sigla de porteira fechada, ele permanecerá no Patriota, pois “sou membro da nacional”. Ah, bom! E Uezer foi além: “Mas se isso acontecer, tenho mais dois partidos no estado”. Oxente, e é uma bodega, é? Home vôte!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano A República, em 10 de julho de 1932.

* É editor do Portal Destaquenotícias