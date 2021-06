ARACAJU EMITE NOVO DECRETO COM AUTORIZAÇÃO SERVIÇOS NÃO-ESSENCIAIS AOS SÁBADOS









Comercialização, acendimento e utilização de fogos de artifício e fogueiras estão proibidos na cidade até 30 de junho

A Prefeitura de Aracaju decidiu, na manhã desta sexta-feira, 18, em reunião do Comitê de Operações Emergenciais (COE), que acompanhará o decreto estadual no que diz respeito às medidas de enfrentamento ao novo coronavírus e a reabertura gradual das atividades econômicas. Desta forma, ficou definido que, na capital, está autorizado o funcionamento dos serviços não-essenciais aos sábados, incluindo academias. Além disso, no feriado de São João, 24, e no dia de São Pedro, 29, será vedado o acesso às praias e o funcionamento das atividades não-essenciais, assim como ocorre aos domingos no município. O toque de recolher de quinta à sábado, das 22h às 5h, também será mantido.

“Acabamos de concluir mais uma reunião do Comitê de Operações Emergenciais e tomamos as seguintes decisões: vamos seguir o decreto estadual e autorizaremos a reabertura dos serviços não-essenciais aos sábados. Então, a partir de amanhã, essas atividades serão permitidas. A segunda questão é o feriado do dia 24 e o ponto facultativo do dia 29, que serão tratados como os domingos, ou seja, as atividades não-essenciais estarão fechadas e as praias também. Todas essas decisões são muito importantes para que as pessoas possam desenvolver suas atividades comerciais”, destacou.

Durante a reunião do comitê também foram definidas novas medidas para os festejos juninos. No feriado de São João, dia 24 de junho, todas as atividades consideradas não-essenciais estarão proibidas de funcionar. Além disso, no dia 24, o toque de recolher será mantido. No dia de São Pedro, 29 de junho, também haverá restrição total dos serviços não-essenciais. Não será permitido o acesso às praias nestes dias.

Fogos e fogueiras proibidas

Pelo novo decreto, ficam vedados, até o dia 30 de junho, a comercialização, o acendimento e a utilização de fogos de artifício e fogueiras na cidade. “Aproveito para fazer um apelo à população: que não solte fogos e também não acenda fogueiras no São João e São Pedro. Sei que é uma tradição, mas é preciso lembrar que, inclusive, a comercialização destes artefatos está proibida em nossa cidade, tendo em vista que a covid-19 é uma doença pulmonar que pode ser agravada pela fumaça. Também peço que não façam aglomerações e que continuem usando máscara. A Prefeitura tem trabalhado muito para avançar na vacinação, para vencer esta batalha, mas precisamos do apoio de cada um dos aracajuanos”, reiterou Edvaldo.

Área de Ciclismo

Ao anunciar as medidas estabelecidas no novo decreto, Edvaldo destacou que o COE também definiu pela reabertura da Área de Proteção para o Ciclismo aos sábados, a partir do próximo dia 26. “Resolvemos tomar a decisão, também, de reabrir a área de proteção, na Orla da Atalaia, para que as pessoas possam voltar a praticar suas atividades. Então, a partir do próximo sábado, dia 26, você que costumava utilizar a área para andar de bicicleta ou para caminhar, pode se programar para voltar a utilizar o espaço, de forma segura”, frisou.

Com a nova resolução, poderão abrir aos sábados os serviços não-essenciais, entre eles concessionárias, salões de beleza, academias e comércio em geral. Shoppings centers continuam autorizados a funcionar de segunda-feira a sábado, com a capacidade total limitada a 50%, assim como bares, restaurantes, sorveterias e similares, que poderão funcionar nestes dias, obedecendo o horário do toque de recolher e a capacidade máxima de 30%.

A circulação de pessoas e realização de atividades econômicas em praias e orlas da capital também estão permitidas aos sábados. Aos domingos e feriados as restrições permanecem, estando proibida a realização de atividades econômicas e práticas de quaisquer atividades físicas coletivas e individuais na faixa litorânea, orlas, parques e praças.

O decreto municipal também manteve o escalonamento das atividades econômicas na capital. Serviços não-essenciais no Centro de Aracaju podem funcionar das 9h às 19h, de segunda a sábado. Nos demais bairros, a abertura está permitida das 10h às 21h, de segunda a sábado. Supermercados, minimercados e estabelecimentos congêneres funcionam, todos os dias, das 8h às 21h.