Aracaju vacinou 8.207 pessoas contra a covid-19 nesta quinta-feira, 17









18/06/21 - 05:00:51

A vacinação contra a covid-19 tem avançado a cada dia em Aracaju. Sob a égide do planejamento estratégico, a Prefeitura de Aracaju, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), vacinou somente nesta quinta-feira, 17, mais 8.207 aracajuanos, totalizando 217.182 pessoas vacinadas na capital sergipana, o que equivale a 32,66% da população.

No dia de hoje, o cronograma contemplou os aracajuanos de 47 e 48 anos. Os demais públicos, estabelecidos pela SMS anteriormente, seguem tomando tanto a primeira quanto a segunda dose.

A campanha municipal de imunização disponibiliza, atualmente, 25 pontos de vacinação, sendo 17 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e oito pontos de apoio, estratégia que tem contribuído para que o ritmo de vacinação avance e contemple o maior número possível de cidadãos, além de desafogar as UBSs, que seguem com atendimentos de rotina.

Um desses novos pontos de apoio é o Centro Educacional Professor José Sebastião dos Santos (CEPJSS), situado no bairro Ponto Novo. Lá, a comerciante Maria Lenilza de Carvalho, de 48 anos, foi tomar a primeira dose do imunizante. “Meu sentimento, após a vacina, é de esperança, fé e gratidão. Acredito na vacina. Que todos se vacinem, porque é uma esperança para nós voltarmos ao normal”, diz.

O técnico em mecânica Edmundo Araújo dos Santos Filho, 48, também esteve no CEPJSS e classificou a vacina como “sobrevida”. “É super importante estar sendo vacinado. Meu sentimento é de gratidão a Deus por tudo e por essa oportunidade. A vacina pode se chamar de sobrevida, porque é importante o mundo se voltar para essa realidade. Se não fosse esse trabalho, o esforço dos profissionais de saúde, o que seria de todos nós? Confio plenamente na vacina. Tivemos perdas na família e é importante que todos sejam vacinados”, contextualiza.

No drive-thru montado no Parque Sementeira, um dos pontos mais procurados pela população, o empresário Gildo dos Santos Junior, 48, torce para que o imunizante seja disponibilizado para todos o mais rápido possível. “Meu sentimento é de gratidão e alívio. Graças a Deus estão conseguindo adiantar a vacinação e a gente espera que chegue logo para toda a população, que está passando um momento difícil”, afirma.

A nutricionista Silvia Eugênia Oliveira Valença, 27, também foi ao drive. Ela fez questão de levar consigo uma placa com mensagem de apoio ao Sistema Único de Saúde (SUS). “É uma vitória. Eu trabalho e pesquiso para o SUS e é muito gratificante ver que funciona. Estou muito feliz”, destaca.

Jorge Andrade, 48, disse que, após ser imunizado, tentará retomar sua rotina. “É importante que todos tomem a primeira e a segunda dose. Que essa pandemia passe logo para que a gente volte ao ritmo normal de vida, mas sempre com os cuidados. O meu sentimento agora é de alívio, de poder viajar, me divertir e tudo voltar ao normal”, frisa.

Vale lembrar que as categorias profissionais precisam se cadastrar no site do VacinAju, assim como qualquer pessoa que opte por receber sua dose no drive, montado no Parque da Sementeira ou no Auditório Antônio Vieira Neto, no bairro Siqueira Campos.

Confira a programação da vacinação por idade:

47 e 48 anos: 17/06 (quinta-feira)

45 e 46 anos: 18/06 (sexta-feira)

43 e 44 anos: 19/06 (sábado)

41 e 42 anos: 20/06 (domingo)

40 anos: 21/06 (segunda-feira)

Foto Sérgio Silva