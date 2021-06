Câmara de Canindé aprova Moção para criação de Comissão Especial com foco no turismo









18/06/21 - 11:57:50

Em mais uma sessão remota, a Câmara Municipal de Canindé apreciou e aprovou na última terça-feira, 15, uma Moção de Aplausos aos pastores do município e um requerimento que solicita a criação de uma Comissão Especial para elaboração do Plano Municipal de Desenvolvimento do Turismo.

De acordo com o texto aprovado, a Moção de Aplausos nº 11/2021, de autoria do vereador Hugo de Pank (PSB), é uma forma de reconhecer o importante trabalho e dedicação dos líderes evangélicos de Canindé de São Francisco perante suas igrejas e ministérios, além de prestar uma homenagem ao Dia Nacional dos Pastores Evangélicos, comemorado anualmente no segundo domingo do mês de junho.

Apresentado pelo vereador Kleber Guilherme “Klebinho” (PSD), o requerimento que trata da criação de Comissão Especial para elaboração do Plano Municipal de Desenvolvimento do Turismo visa fortalecer a vocação natural de Canindé de São Francisco, expandido o potencial do ecoturismo e turismo histórico, através da exploração do monumento natural do São Francisco e dos sítios arqueológicos nele existentes. Segundo o autor da propositura, é necessário um planejamento estratégico para promover o turismo local de maneira eficiente e sustentável.

Por Innuve Comunicação