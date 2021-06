Chiquinho Ferreira assume Secretaria de Comunicação de Itabaiana









18/06/21 - 09:01:39

Ele tomou posse do cargo na manhã desta quinta-feira, 17

O Radialista Francisco Ferreira, popularmente conhecido por Chiquinho Ferreira, é o novo Secretário de Comunicação do município de Itabaiana. Ele tomou posse na manhã desta quinta-feira, 17, e assume a pasta no lugar de Roosevelt Santana que comandava interinamente a comunicação do município. A posse foi transmitida nas redes sociais do Governo de Itabaiana.

Chiquinho volta a Itabaiana pela segunda vez como secretário, após longos anos de experiência na comunicação. “É um prazer enorme estar de volta a esse município tão querido. Já estive aqui duas vezes, tive a oportunidade de participar desse projeto em seu nascedouro e agora estou de volta. Quero agradecer a confiança e dizer que estou aqui não só para fortalecer a comunicação, mas também para mostrar aos demais municípios a força e o potencial que Itabaiana tem” afirmou Chiquinho.

Para o prefeito do município, Adailton Sousa, a chegada de Chiquinho irá enriquecer os trabalhos desenvolvidos pela gestão. “O desejo de trazer Chiquinho já era antigo, isso por conta de seu currículo, competência e capacidade de comunicação. A gente espera que ele venha fortalecer esse agrupamento que tanto cresceu e que tem muito a crescer ainda”, disse Adailton. “A gente agradece por ter aceitado o nosso convite, tenho certeza que engrandecerá ainda mais o nosso trabalho” completou.

A posse contou com a presença do ex-prefeito do município, Valmir de Francisquinho, que durante a posse reafirmou a competência do novo secretário. “O povo de Sergipe sabe do seu trabalho e do seu compromisso com a verdade. Desejo boa sorte e afirmo com toda a certeza que a sua chegada desempenhará um papel primordial na gestão do prefeito Adailton Sousa”, disse Valmir.

A Câmara de Vereadores esteve representada pelo presidente Marcos Oliveira que deus as boas-vindas à Chiquinho. “É dever constitucional do político de divulgar os autos administrativos. Quando a gente mostra o que se está fazendo, aonde o dinheiro público está sendo investido, é o marketing do bem. Foi o que Valmir fez e Adailton tem feito. Em nome de todos os vereadores, desejo boas-vindas para Chiquinho”, declarou Marcos.

“O meu muito obrigada pela oportunidade e pela confiança desse grupo. Sei que grandes nomes foram cogitados e saber que o meu nome foi escolhido me deixa muito feliz. Espero que possamos fazer um grande trabalho nessa casa”, finalizou Chiquinho.

Fonte e foto assessoria