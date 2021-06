Confira a programação completa dos 14 dias do Forró Caju em Casa 2021









18/06/21 - 05:38:35

Contagem regressiva para o início do maior festejo junino da capital sergipana. Desta quinta-feira, 17, até o dia 30 de junho, a Prefeitura de Aracaju, por intermédio da Fundação Cultural Cidade de Aracaju (Funcaju), realiza mais uma edição do Forró Caju em Casa 2021, no formato digital. O evento conta com a parceria da Uninassau, Construtora Stanza e TVs Câmara de Aracaju e Alese.

Mais de 80 atrações, em 100 horas de gravações inéditas, animarão o período junino dos sergipanos e tantos outros entusiastas da cultura nordestina que acessarem o canal da Prefeitura no YouTube durante as transmissões.

A programação do Forró Caju de 2021 tem início nesta quinta-feira, 17, com o retorno do Fórum do Forró. A primeira parte do programa, que traz os convidados Adelmário Coelho e Lucas Campelo, com mediação do jornalista e presidente da Funcaju, Luciano Correia, vai ao ar a partir das 20h, no YouTube da PMA, na TV Alese (canal 5.2) e na TV Câmara (canal 5.3).

Na sexta-feira, 18, a segunda parte do Fórum do Forró terá os convidados Bráulio Tavares e Targino Gondim. O episódio também vai ao ar a partir das 20h, nos mesmos canais de transmissão.

Os shows do Forró Caju começam a ser exibidos a partir do sábado, dia 19, às 19h, nas TVs PMA, Alese e Câmara. A programação se estende até o dia 30 de junho e todas apresentações serão disponibilizadas na plataforma de streaming AjuPlay na sequência.

Confira a programação completa do Forró Caju em Casa 2021:

Sábado – 19 de junho

19h Mimi Do Acordeon

19h40 Forró da Intimidade

20h20 Zé Tramela

21h Forró Os Pé de Cana

21h40 João da Passarada

22h20 Zueirões do Forró

23h Antonio o Clone

Domingo – 20 de junho

19h Trio Piauí

19h40 Trio Cacimba Nova

20h20 Luiz Paulo

21h Missinho do Acordeon

21h40 Marcos Giva

22h20 Virginia Fontes

23h Wendel Safadão

Segunda-feira – 21 de junho

19h Trio Capitães do Forró

19h40 Jailson do Acordeon

20h20 Ravengar do Acordeon

21h Soelton Cobra e Trio Miaba

21h40 Dede do Acordeon

22h20 Trio Vassoural

Terça-feira – 22 de junho

19h Pavio do Forró

19h40 Marcos Paulo

20h20 Aurelino o Bom do Forró

21h Trio Itapoã

21h40 Pé Quente do Forró

22h20 Trio Ararão do Nordeste

Quarta-feira – 23 de junho

19h Trio os 3 Muleques

19h40 Thais Nogueira

20h20 Forró Maturi

21h Xotebaião

21h40 Danielzinho o Caceteiro

22h20 Forró Trem Baum

23h Luanzinho Moraes

Quinta-feira – 24 de junho

19h Scurinho Zabumbada

19h40 Erivaldo de Carira

20h20 Lourinho do Acordeon

21h Jeanny Lins e Dedé Brasil

21h40 Balança Eu

22h20 Wellington Gordinho

23h Banda Estação da Luz



Sexta-feira – 25 de junho

19h Edinho do Acordeon

19h40 Trio Chamengo Bom

20h20 Trio Xodó da Vila

21h Correia do oito baixos

21h40 Pedro Luan

22h20 Trio Fecho de Lenha

23h Gilvan do Rojão

Sábado – 26 de junho

19h Trio Ave Rara

19h40 Luiz Fontilelli

20h20 Joba Rala Coxa

21h Sena

21h40 Forró Seu Biná

22h20 Naurea

23h Zanny a Musa

Domingo – 27 de junho

19h Trio Século XX

19h40 Trio Siri na Lata

20h20 Os Manos do Forró

21h Bob Lelis

21h40 Robson do Rojão

22h20 Caçula do Forró

23h Liene Show



Segunda-feira – 28 de junho

19h Luiz Retalho Nordestino

19h40 Antonio Carlos Dú Aracaju

20h20 Glaubert do Acordeon

21h Os Faranis

21h40 Xande e Nanda

22h20 As Patricinha do Forró

23h Klebynho Leone



Terça-feira – 29 de junho

19h Chiquinho do Além Mar

19h40 Joseane DyJosa

20h20 Valtinho do Acordeon

21h Cobra Verde

21h40 Lucas Aragão

22h20 Valter Nogueira

23h Kayllan Alves



Quarta-feira – 30 de junho

19h Ceará do Acordeon

19h40 Trio Voz de Ouro

20h20 Bobinho do Forró

21h Grilo do Forró

21h40 Ivanildo do Acordeon

22h20 Paulo Ricardo e Trio Fala Sério

23h Kilodoinhame