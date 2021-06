DEPUTADO CAPITÃO SAMUEL ALERTA AS FAMÍLIAS SOBRE NOVA DROGA









A ketamina, quetamina, cetamina, ou special k, droga sintética de fabricação caseira a partir de um anestésico geralmente usado por veterinários em cavalos,(Cetamin) vem se tornando cada vez mais comum.

“Ela está sendo cada vez mais utilizada, comercializada. Estão agregando valor para essa droga. Tem o ecstasy, e a ketamina está despontando junto, deixando até o LSD para trás, principalmente nas festas eletrônicas, devendo as famílias serem alertadas sobre esta nova droga”, disse o deputado Capitão Samuel.

A substância que dá origem à droga é a ketamina, vendida em farmácias e agropecuárias. Por ser de uso controlado, só pode ser adquirida com receita. Apesar disso, existem pessoas que conseguem comprar o anestésico sem nenhuma dificuldade em uma loja veterinária.

O professor de psiquiatria e biociências da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), Diogo Lara, diz que o uso prolongado da substância pode atrofiar o cérebro, além do alto perfil de depressão e de transtornos psiquiátricos que esta droga gera.

