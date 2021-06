Estado de Sergipe recebe mais de 41 mil novas doses de vacina contra a Covid-19









18/06/21 - 16:33:42

Sergipe recebeu nesta sexta, 18, duas novas remessas de vacinas dos tipos Coronavac e Pfizer. São 16.200 doses dos imunizantes produzidos pelo Instituto Butatan e 25.740 de imunizantes Pfizer/BioNTech.

Em reunião na manhã desta sexta entre técnicos da Secretaria da Saúde e representantes dos municípios, ficou pactuado que as novas doses serão distribuídas aos 75 municípios para cobertura vacinal dos grupos prioritários e o avanço por faixa etária.

De acordo com a enfermeira do Programa de Imunização da SES, Ana Beatriz Lira, a logística de distribuição dos imunizantes já esta bem estabelecida para dar celeridade. “Nossa equipe trabalha em ritmo acelerado para que as vacinas fiquem o menor tempo possível na nossa Central de Abastecimento”, destacou.

O quantitativo de doses enviadas pelo Ministério para Sergipe, até o momento, é de 1.065,190 doses. A partir dessa nova remessa, esse número sobe para 1.107,130 doses. É importante ressaltar que logo após o recebimento dos lotes, a SES segue todo o protocolo de distribuição para o território sergipano. Desse modo, possibilita que o estado continue avançando na imunização, fortalecendo as estratégias que já estão sendo desenvolvidas pelos municípios.

Fonte e foto SES