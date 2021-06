Estudantes da rede estadual celebram aprovação no vestibular da UFS Campus Lagarto









Estudantes da rede pública estadual celebram mais aprovações no ensino superior. Isso porque a Universidade Federal de Sergipe (UFS) divulgou o resultado do vestibular 2021 do Campus Lagarto, processo que selecionou novos candidatos para cursos de graduação na área de Saúde. Dentre os aprovados, estão os egressos do ensino médio das escolas estaduais, do curso Pré-Universitário da Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Preuni/Seduc).

O jovem Carlos Miguel Correia dos Santos, que reside no povoado Colônia Treze, distante cerca de 15km da UFS Campus Lagarto, onde estudará nos próximos cinco anos, foi aprovado no curso de Enfermagem e afirma que está feliz com o resultado. Segundo ele, apesar de 2020 ter sido um ano atípico, a preparação com o auxílio dos novos formatos educacionais foi bastante proveitosa. “A pandemia fez a gente se reinventar e se adaptar à nova realidade, mas felizmente deu tudo certo. Nada disso seria possível sem o apoio da família e do Preuni/Seduc – Polo Lagarto, que foram essenciais para minha aprovação”.

De acordo com o coordenador pedagógico do Preuni, professor Vlademir Silva dos Santos, até o momento são 37 aprovados no vestibular do Campus Lagarto, nos cursos de Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Nutrição, Odontologia e Terapia Ocupacional. Ao todo, já foram aprovados no ensino superior, ao logo de 2021, mais de 1500 alunos da rede pública estadual. “Os nossos estudantes tiveram um ano difícil, com muitas adversidades, mas se firmaram no propósito sonhado juntamente com seus professores e coordenação pedagógica, e seguiram adiante. Toda a estrutura de apoio pensada pelo Programa Pré-Universitário visava a garantir acessibilidade e segurança emocional aos nossos vestibulandos, confiantes que o resultado viria”, disse.

“Aulas ao vivo pelas plataformas digitais do Portal Estude em Casa, diversas revisões e simulados distribuídos ao longo do ano, e, principalmente, a presença do professor, mesmo virtualmente, fizeram e fazem toda a diferença. Aguardamos por mais novas aprovações e mais sonhos realizados, pois a contagem não para”, enfatizou Vlademir Silva, informando que, somando os resultados do Campus Lagarto aos demais processos e etapas seletivas, “contabilizamos 995 aprovações do Pré, tanto em instituições públicas como privadas”.

Outra estudante que comemora é Flavia Mikaelle Santos Oliveira, do Preuni/Seduc – Polo Itabaiana, aprovada no curso de Terapia Ocupacional. “Minha rotina era assistir às aulas, seguindo o cronograma do curso, fazia atividades, simulados; praticava bastante redação. Os professores sempre nos orientavam sobre o que fazermos. O Preuni foi de grande importância na minha aprovação. Antes dele eu não tinha muito conhecimento de como era a vida de vestibulando, e com o apoio dos professores, eu soube quais seriam os passos que eu precisaria dar para poder alcançar meus objetivos. Os professores foram verdadeiros anjos, sempre nos incentivando a estudar e dizendo que tínhamos, sim, capacidade de alcançar nossos sonhos”.

Ensino Médio

Os alunos do ensino médio da rede pública estadual também têm se destacado nas aprovações. No vestibular do Campus Lagarto não foi diferente. Egressa do Centro de Excelência Professor Abelardo Romero Dantas, em Lagarto, a estudante Larissa dos Santos, aprovada no curso de Terapia Ocupacional, assegura que o ensino médio em tempo integral foi determinante para sua aprovação. “Nossa preparação começa desde o 1º ano, e toda a estrutura que a escola disponibilizou ao longo desses três anos foi indispensável, especialmente por conta da metodologia que é realizada para motivar os alunos por meio dos seus projetos de vida”, disse.

Para a coordenadora do Serviço de Ensino Médio da Seduc, setor ligado ao Departamento de Educação (DED), Isabella Santos, mesmo diante das adversidades impostas pelo ano de preparação atípico, os estudantes se superaram e mostraram perseverança quanto aos seus sonhos e objetivos. “O ingresso dos nossos estudantes no nível superior é a certeza de que a Seduc manteve-se comprometida e empenhada em apoiá-los, mesmo com a pandemia. Esse resultado mostra que estamos no caminho certo e que nossos estudantes estiveram comprometidos, mesmo a distância”, ressaltou.

Matrícula

O edital com os procedimentos e prazos para matrícula institucional será publicado até o dia 25 de junho, no site da UFS, realizado de forma online. Vale ressaltar que a seleção para o preenchimento de 410 vagas no Campus Lagarto foi exclusiva para quem fez o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020 e tirou nota mínima de 400 pontos nas provas.

Ao todo, foram ofertadas 60 vagas para o bacharelado em Medicina, e 50 para cada um dos seguintes bacharelados: Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Nutrição, Odontologia e Terapia Ocupacional. Todos os cursos são de período integral.

O Campus de Lagarto utiliza, em todos os cursos, a metodologia ativa de ensino chamada de Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP ou, em inglês, PBL), que estimula a autonomia do estudante como sujeito responsável pela aprendizagem e que se desenvolve a partir da busca por solucionar determinado problema ou situação