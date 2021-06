Governo entrega cartões a novos beneficiários do Mão Amiga Cana









18/06/21 - 15:44:30

Primeira parcela do benefício será creditada no dia 30 de junho. Nesta edição, o programa atenderá 3.124 trabalhadores do corte da cana

A partir desta segunda-feira, 21, até o dia 30, o Governo de Sergipe, através da Secretaria de Estado da Inclusão e Assistência Social (Seias) realiza a entrega de cartões e senhas para 396 novos beneficiários do Programa Mão Amiga Cana. Os trabalhadores que aderiram ao programa neste ano deverão comparecer às agências do Banese em seus municípios, munidos de documentação pessoal, para fazer a abertura da conta e recebimento do cartão. A única exceção é para os trabalhadores das cidades de Maruim e Muribeca que, por não disporem de agências em suas cidades, deverão comparecer, respectivamente, às agências de Laranjeiras e de Capela, em dias e horários específicos. Confira ao final.

Os antigos beneficiários não precisam fazer esse procedimento, pois receberão o recurso através do mesmo cartão e senha utilizados nas edições anteriores. Na edição 2021, o Programa Mão Amiga Cana beneficiará 3.124 trabalhadores do corte da cana em 20 municípios da região sulcroalcooleira, com R$ 760 dividido em quatro parcelas de R$ 190, correspondente aos meses de entressafra do cultivo, quando os trabalhadores perdem parte da sua fonte de renda. O pagamento da primeira parcela será creditado nos cartões no dia 30 de junho e poderá ser sacado pelos beneficiários em qualquer Ponto Banese ou agência.

Só na primeira parcela, o Governo do Estado investirá R$ 593.560,00, totalizando o montante de R$ 2.374.240,00 com o pagamento das quatro parcelas aos trabalhadores, através de recursos do Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza – Funcep. Os 3.124 beneficiários estão distribuídos nos municípios de Aquidabã (74), Areia Branca (318), Capela (685), Divina Pastora (72), Japaratuba (103), Japoatã (182), Laranjeiras (498) Malhada dos Bois (38), Maruim (112), Muribeca (132), Neópolis (56), Nossa Senhora das Dores (267), Nossa Senhora do Socorro (8), Pacatuba (104), Riachuelo (89), Rosário do Catete (15), Santa Rosa de Lima (52), São Cristóvão (56), São Francisco (93), Siriri (170).

A gerente do Programa Mão Amiga na Seias, Maria Auta Carvalho, explica que neste ano o cadastramento dos novos beneficiários ocorreu como no ano passado, com exceção do prazo estendido, de 22 de fevereiro a 23 de abril. “Iniciamos o processo de cadastramento um pouco mais cedo justamente por conta da pandemia, para evitar aglomeração e para que o pessoal tivesse um tempo maior para fazer essas inscrições. A sistemática de entrega de cartões e abertura de contas para os novos beneficiários também está sendo feita como no ano passado nos municípios maiores: Laranjeiras e Capela”, explicou. A gerente reforça que o pagamento da primeira parcela, no dia 30, acontecerá para todos os trabalhadores. “Receberão no dia 30 tanto os antigos quanto os novos beneficiários, que entraram nesta edição do Mão Amiga”, informou Maria Auta.

O diretor de Inclusão Produtiva e Cidadania da Seias, Ricardo Mascarello, aconselha aos novos beneficiários respeitarem os dias estabelecidos para Capela, Laranjeiras, Maruim e Muribeca, para evitar transtornos e, no dia 30, já estarem com cartão e senha em mãos. Aos demais municípios, a dica é não deixar para a última hora. “Reforçamos para todos os trabalhadores novos que, a partir de segunda-feira (21), as agências do Banese estarão fazendo a abertura de contas, com os respectivos dias e horários para os quatro municípios citados. Os novos beneficiários devem levar todos os documentos originais para assinar a documentação e receber o cartão e a senha do Programa Mão Amiga”, complementa o diretor.

Dias e horários

Os novos beneficiários dos municípios de Maruim, Capela, Laranjeiras e Muribeca terão um dia e horário específico para ir ao Banese abrir a conta e pegar cartão e senha, conforme listagem de nomes disponibilizada pelas agências do Banese, Secretarias Municipais de Assistência Social, Sindicatos Rurais e escritórios locais da Empresa de Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe (Emdagro). Confira abaixo as especificações para Maruim, Capela, Laranjeiras e Muribeca:

Muribeca

Por não contarem com agência Banese em seu município, os novos beneficiários do Mão Amiga Cana em Muribeca deverão se deslocar até a agência de Capela no dia 25 junho, somente das 14h às 15h.

Capela

Os novos beneficiários de Capela deverão comparecer à agência do Banese de 21 até 25 de junho, somente no horário das 14h às 15h, conforme divisão de beneficiários por dias determinados. Por conta das restrições de aglomeração em locais públicos, a Seias separou os beneficiários em cinco grupos de até 17 trabalhadores. A listagem de nomes de beneficiários e seus respectivos dias está afixada na própria agência Banese de Capela, no Sindicato Rural, Secretaria Municipal de Assistência Social e no escritório local da Emdagro.

Maruim

Por não existir agência do Banese em Maruim, os novos beneficiários do Mão Amiga Cana daquele município irão retirar seus cartões e senhas na agência de Laranjeiras em dia e horário específico: 29 de junho, das 10h às 13h.

Laranjeiras

A Seias dividiu os trabalhadores beneficiários do Mão Amiga Cana de Laranjeiras em cinco grupos para receber cartão e senha na agência do Banese. Cada grupo deverá comparecer em um dia diferente, entre 21 e 25 de junho, no horário 11h às 13h30. A listagem de nomes e dias está igualmente disponível na agência Banese de Laranjeiras, no Sindicato Rural, Secretaria Municipal de Assistência Social e no escritório Emdagro.

Nos demais municípios, os novos beneficiários poderão comparecer de 21 a 30 de junho, no horário normal de atendimento da agência, das 09 às 13h.

