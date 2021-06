MORRE JAIR ARAÚJO, EX-PRESIDENTE DO BANESE E EX-SUPERINTENDENTE DO BNB









18/06/21 - 17:17:20

Morreu na tarde desta sexta-feira (18) o ex-superintendente do BNB e ex-presidente do Banese, Jair Araújo. Segundo nota emitida pelo banco, “Jair Oliveira, de 64 anos,presidiu o banco no período de 2003 a 2007. Reiteramos a importância da gestão dele para o Banese, ao tempo em que nos solidarizamos com a família e amigos”.

Jair Araújo teve Covid-19 e acabou sofrendo nossas complicações não resistindo e veio à óbito nesta sexta-feira (18). Ele estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital particular na Aracaju há mais de um mês, em decorrência de uma forte anemia.

Jair Araújo foi superintendente do Banco do Nordeste em Sergipe e Alagoas, no final dos anos 90. Ocupou a presidência do Banese entre 2003 e 2006 e foi e foi secretário das finanças de Aracaju de 2015 a 2016.