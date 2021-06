PC PRENDE MAIS DOIS SUSPEITOS DE INTEGRAR GRUPO POR RECEPTAÇÃO DE CARGAS









18/06/21 - 14:53:16

Em continuidade às diligências da Operação Chavinha, foram presos mais dois envolvidos com um grupo criminoso que atuava no roubo, furto, apropriação e receptação de cargas no Nordeste. Os roubos ocorriam, sobretudo, nos estados de Pernambuco e Bahia. Eles foram identificados como Cristiano de Farias Bispo, conhecido como “Billy”, 32, e Carlos Junio Santos de Andrade, o “Gordinho”, 24. As prisões aconteceram na manhã desta sexta-feira (18).

A operação policial foi deflagrada pelo Centro de Operações Policiais Especiais (Cope), com o apoio da Divisão de Narcóticos da Delegacia Regional de Lagarto, da Delegacia Regional de Itabaiana, da Delegacia de Campo do Brito e da Divisão de Inteligência (Dipol). Na quinta-feira (17), foram presos cinco suspeitos e três entraram em confronto com as equipes policiais.

O investigado Carlos Junio já tinha sido preso em flagrante em 2019 com um caminhão roubado. Na época, ele invadiu um supermercado tentando fugir da polícia. Com as duas prisões desta sexta-feira, ao todo foram sete detidos na operação. Além deles, foram presos Vitor Hugo Couto dos Santos, Aislan da Silva Rocha, Douglas Dias Oliveira, Edilvan da Silva Santos e Gabriel Ribeiro Santos.

Os suspeitos que entraram em confronto foram identificados como Lucas Matheus Menezes de Oliveira, Charley da Silva Santos e José Neilton Silva Passos.

Fonte e foto SES